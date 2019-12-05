Türk Kahvesi Günü'nde kahve ikramı yapıldı

Büyükçekmece Belediyesi 5 Aralık Türk Kahvesi Günü dolayısı ile vatandaşlara kahve ikramında bulundu.



Türk Kahvesi 2013'den bu yana UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" temsili listesinde yer alıyor. Büyükçekmece Belediyesi, Türk kahvesi kültürüne katkı sağlamak amacıyla Zülfü Livaneli Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi'nde vatandaşlara gün boyu Türk kahvesi ikram etti. Türk kahvesinin tüm dünya tarafından bilinmesi gerektiğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Türk kahvesi, daha çok Türk kültüründe önemli yere sahip Osmanlı İmparatorluğu'dan günümüze kadar gelmiş en eski kahve hazırlama ve pişirme metodlarındandır. Kendine has tadı, köpüğü, kokusu, sunuluş biçimiyle özgün bir kimliği ve geleneği vardır. UNESCO tarafından 5 Aralık gününün Türk Kahvesi Günü olarak ilan edilmesi bunun göstergesidir. Bizde bu anlamlı günde Büyükçekmece ailemize Türk kahvesi ve lokum ikram ediyoruz" dedi. - İSTANBUL