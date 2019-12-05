Son Dakika Haberleri: Türk Kahvesi Günü'nde kahve ile resim çizdiler
Son Dakika Güncel Türk Kahvesi Günü'nde kahve ile resim çizdiler - Son Dakika

Türk Kahvesi Günü'nde kahve ile resim çizdiler

6 saat önce

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde kahve meraklıları Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde buluştu.

Türk Kahvesi Günü'nde kahve ile resim çizdiler, System.String[]

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde kahve meraklıları Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde buluştu.


Kendine has tadıyla kültürümüzün vazgeçilmezi olan Türk kahvesinin 5 Aralık 2013 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak kabul edilmesinin ardından her olan 5 Aralık Günü, Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor. Günlük hayatın değişmez tatlarından olan Türk kahvesinin bu özel günü, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen farklı bir faaliyet ile kutlandı. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde Fetih Müzesi'nde buluşan Bursalı kahveseverler, ilk olarak "Kahvenin Serüveni" konulu seminerde kahvenin tarihçesi ve dünyadaki önemi hakkında Demet Çoraklı tarafından bilgilendirildi. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil'in de dinlediği seminerin ardından kahve severler, kahve ile resim çizerek farklı bir çalışma gerçekleştirdi. Kahve meraklıları, kahvelerini yudumlarken Rıdvan Özgür'ün "Bi Ton Kahve" isimli resim atölyesinde kahve ile resim çizme tecrübesi yaşadı. - BURSA

Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'e 8,6 milyon liraya 8'inci lokanta yapılacak
Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard sakatlığı sebebiyle El Clasico'da oynayamayacak Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür WhatsApp kullanıcı şikayetlerine dikkat verdi: Toplu mesajlaşma 7 Aralık itibariyle yasaklanacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 23:07:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kahvesi Günü'nde kahve ile resim çizdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]