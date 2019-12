Türk Kahvesi Günü'nde kahve ile resim çizdiler

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde kahve meraklıları Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde buluştu.



Kendine has tadıyla kültürümüzün vazgeçilmezi olan Türk kahvesinin 5 Aralık 2013 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak kabul edilmesinin ardından her olan 5 Aralık Günü, Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor. Günlük hayatın değişmez tatlarından olan Türk kahvesinin bu özel günü, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen farklı bir faaliyet ile kutlandı. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde Fetih Müzesi'nde buluşan Bursalı kahveseverler, ilk olarak "Kahvenin Serüveni" konulu seminerde kahvenin tarihçesi ve dünyadaki önemi hakkında Demet Çoraklı tarafından bilgilendirildi. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil'in de dinlediği seminerin ardından kahve severler, kahve ile resim çizerek farklı bir çalışma gerçekleştirdi. Kahve meraklıları, kahvelerini yudumlarken Rıdvan Özgür'ün "Bi Ton Kahve" isimli resim atölyesinde kahve ile resim çizme tecrübesi yaşadı. - BURSA