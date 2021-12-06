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Türk Kahvesi günü, Times Meydanı'nda kutlandı - Son Dakika

Türk Kahvesi günü, Times Meydanı'nda kutlandı

06.12.2021 11:47

- Türk Kahvesi günü, Times Meydanı'nda kutlandı 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü", New York'un en ünlü meydanlarından Times Meydanı'nda kutlandı.

- Türk Kahvesi günü, Times Meydanı'nda kutlandı

NEW YORK - 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü", New York'un en ünlü meydanlarından Times Meydanı'nda kutlandı.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın geçen yıl olduğu gibi bu sene de 5 Aralık'ı "Dünya Türk Kahvesi Günü" ilan etmesiyle Türk kahvesi sevenler, Türk kahvesinin tanıtımı için 5 Aralık Dünya Türk Kahve Günü'nde New York'un en ünlü meydanlarından Times Meydanı'nda bir araya geldi. Times Meydanı'nda yer alan reklam panolarında hem Türk Kahvesi Günü'ne özel olarak çekilen belgeselin tanıtımı hem de ücretsiz Türk kahvesi hediyesi dağıtımı yapıldı. ABD'de Türk kahvesini tanıtmayı hedefleyen Coffee Lady Vakfı tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, ünlü minyatür sanatçısı Hasan Kale, kahve ile kültürel sunumlar da gerçekleştirdi.

"Türk kahvesi özellikle yabancı misafirlerin çok sevdiği bir tat"

Yoğun ilginin gösterildiği Times Meydanı'ndaki önemli kutlamaya Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür Baş da katıldı. Büyükelçi Mercan, "Hem Washington'da hem New York'ta Türk kahve gününün kutlanması ve ilan edilmesi. Güzel bir şey. Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Türk kahvesi özellikle yabancı misafirlerin çok sevdiği bir tat. Yazın Washington'da yapılan Türk festivalinde, büyük çadırlarda Türk kahvesi ikram edilip kahve falı bakıyorlardı. Türk kahvesinin yapılışı daha kolay olduğu için daha fazla servis etmek kolay olacak. Bugün kahvemizi içen yarın ülkemizi ziyaret eder. Türkiye'deki vatandaşlarımız bizi unutmasınlar. Elbirliği ile ülkemizi dünyanın her yerinde en iyi biçimde tanıtmak istiyoruz. Bize sevgilerini ve dualarını eksik etmesinler" açıklamasını yaptı.

"Amerikan toplumu Türk kahvesini bilmiyor ve bulamıyor"

2012 yılından beri gönüllü bir ekiple beraber dünyayı Türk kahvesi kamyonu ile gezen ve Turkish Coffee Lady Vakfı'nın kurucusu Gizem Şalcıgil White, "Bugün dünyada kahve tüketiliyorsa, Türker'in 16.yüzyılda geliştirdikleri teknik sayesindedir. Kahveyi Avrupa'yla Türkler tanıştırdı derler ama biz hikayenin sadece o kısmını anlatırız. Aslında bugün, bu dev sektöre bir icadımızla ön ayak olmuşuz. Fakat bunun hikayesi yeterince anlatılmadığı için, günde 400 milyon adet kahve tüketen Amerikan toplumu Türk kahvesini bilmiyor ve bulamıyor. Havalimanına gidiyorsunuz Türk kahvesi yok, restorana gidiyorsunuz yok, kahve dükkanında yok. Bunu değiştirmemiz lazım. Türk kahvesi hem çok sağlıklı bir kahve hem de 500 yıllık bir ritüel, dostlukları pekiştiren, sofraları zenginleştiren kültürel bir miras. Belgeselimizin 1 Aralık'ta Washington'da lansmanı yapıldı. Amerikalılar tarafından inanılmaz beğenildi. Çünkü 8 tane şehrin 8 farklı kahve kültürünü tanıtıyoruz ve 8 eyalette gösterime girecek. Mardin'den başladık, Göbekli Tepe'ye gittik, Antep'e, Kapadokya'ya, Safranbolu, İzmir, İstanbul, Ankara'yı karış karış dolaştık. ve artık Amerika'ya hem Türkiye'nin hazinelerini, hem zengin kahve kültürünü anlatma vakti geldi. Belgeselimizin ismi 'Başlangıç' .Çünkü kahve ve kahvehane kültürü Türkiye topraklarından dünyaya yayılmıştır. Bu yüzden Anadolu'nun Türk kahvesi öykülerini gururla bugün Amerika'ya tanıtıyoruz. Katılan, destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belgesel yolculuğunda Gizem Hanım'ı yalnız bırakmayan sanatçı Hasan Kale ise, "Belgeselimizin ismi gibi bu bir başlangıç. Tüm dünyayı dolaşacağız merak etmesinler. Türk kahvesi bambaşka bir şekilde kültürler arası köprüler atmaya devam edecek. Beklesinler, inanılmaz şeyler görüyorum" ifadelerini kullandı.

Geceye katılan siyasetçi ve oyuncu Mehmet Aslan ise, "New York Times Meydanı'nda böyle bir etkinliğin düzenlenmesi mutu ediyor. Nice güzel, Türk geleneklerini, Türk ürünlerini tanıtma fırsatımız olur. Herkes keyifle bakıyor. Allah tadını damağımızdan eksik etmesin, bütün dünyaya armağan olsun, bütün dünya bu tadı keşfeder. İnşallah bu ülkemizi ve ülkemizin çeşitliliklerini dünyaya tanıtırız" ifadelerini kullandı.

Türk kahvesi ABD turnesine çıkıyor

ABD'nin 6 farklı eyaletlerinde yapılacak kültürel tanıtım turu kapsamında; New York, Washington, Boston, Los Angeles, Las Vegas ve San Francisco gibi şehirlerde mikro art sanatçısı Hasan Kale'nin gösterileri eşliğinde bol köpüklü Türk kahvesi sunumları yapılacak. Türk kahvesinin 500 yıl önce dünyayı nasıl değiştirdiğinin bilinirliğinin artırılması ve kahve sohbetleri ile toplumlararası kültürel diyaloglar kurulması için çekilen "Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri: Başlangıç" belgeseli; Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Arzum Okka ve Kütahya Porselen gibi önde gelen kurumlar tarafından desteklendi.

Turkish Coffee Lady Vakfı'nın destekleriyle hazırlanan "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeseli, New York Times Meydanın 'da yapılan gösterimin ardından yarın da New York Türk Evi'nde gösterilecek, ardından ABD turnesine çıkacak.

Türk Kahvesi günü, Times Meydanı'nda kutlandı
Türk Kahvesi günü, Times Meydanı'nda kutlandı
Türk Kahvesi günü, Times Meydanı'nda kutlandı
Türk Kahvesi günü, Times Meydanı'nda kutlandı
Türk Kahvesi günü, Times Meydanı'nda kutlandı
Türk Kahvesi günü, Times Meydanı'nda kutlandı

Times Meydanı, Türk Kahvesi, New York, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Kahvesi günü, Times Meydanı'nda kutlandı - Son Dakika


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