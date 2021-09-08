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Türk Kahvesi'nin önünü açtık - Son Dakika

Türk Kahvesi'nin önünü açtık

08.09.2021 10:42
Türk Kahvesi'nin önünü açtık, System.String[]

Kocaeli Ticaret Odası'nın girişimleriyle standarda kavuşturulan Türk Kahvesi, 'Standarda Yön Ver Semineri'ne damga vurdu.

Toplantıda konuşan Başkan Bulut, "Yoğun çabalar sonucu Türk Kahvesi'ne isim hakkını teslim ettik ve dünya mönülerinde 'Türk' ismiyle anılmasının önünü açtık" dedi

KOCAELİ SEMİNERİ

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yürütülen "Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi" 'Standartlara Yön Ver' farkındalık kampanyası kapsamında ilimizde seminer düzenlendi.

KATILIM YOĞUN OLDU

Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşen seminere, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve il protokolü katıldı.

'NİHAİ HEDEFİMİZ STANDARTLARIN EKONOMİK BÜYÜMEYE OLAN KATKISININ ARTIRILMASI'

TSE Başkanı Şahin seminerin açılışında yaptığı konuşmada, TSE'nin önemli bir kurum olduğuna ve önemine dikkat çekerek, "TSE, ülkemiz sanayisinin gelişmesine yönelik faaliyetleri ile piyasayı dengelemektedir. Güncel ihtiyaçlara karşılık hazırlanan standartlarla ürün ve hizmet şartlarının belirlenmesinde TSE, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için stratejik öneme haiz milli ve köklü bir kurumdur. Enstitümüz; 1956 yılından beri Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nda ülkemizi temsil etmekte, paydaşlarımızın bu kuruluşlardaki çalışmalarda yer almasında köprü görevini üstlenmektedir. TSE olarak standart hazırlama faaliyetlerine katılımın artırılması ve kullanımının teşvik edilmesindeki nihai hedefimiz standartların ekonomik büyümeye olan katkısının artırılmasıdır" diye konuştu.

BAŞKAN BULUT: TSE İLE İŞBİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

KOTO Başkanı Necmi Bulut da, toplantıda yaptığı konuşmasında KOTO tarafından ülkemize kazandırılan Türk Kahvesi Standardı'na vurgu yaparak, "TSE, özel sektör için en önemli kurumların başında gelmektedir. Küreselleşmenin en uç noktasında olduğumuz bu dönemde ekonomi için kalitenin, standardın önemini artık hepimiz biliyoruz. Kaliteli ve standartlara uygun bir üretim yapamıyorsak rakiplerimizle rekabet etme şansımızın olmadığını da biliyoruz. Projenin adında da belli olduğu üzere önümüzdeki süreçte TSE çalışmalarında özel sektörün rolü çok daha önemli hale geliyor. Burada özellikle standardizasyon alanında işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

TÜRK KAHVESİ'NE ÖZEL ÇALIŞMA

Özellikle üniversite sanayi işbirliği, bunun yanı sıra mesleki eğitim veren kurumların da işin içine katılacağı bir sürecin yoğun olarak yaşanacağı bir dönemden bahsedebiliriz. Kocaeli Ticaret Odası olarak TSE ile yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz Türk Kahvesi Standartı çalışmasını sizlere arz etmek istiyorum. 500 yıldır süregelen Türk Kahvesi'nin tanıtılması ve ticari faaliyetlerine katkı sağlanmasının önemli olduğunu düşünerek kahve sektörünün sorunlarını, çözüm önerilerini ve sektörün geleceğini tespit etmek üzere 2019 yılında "Kahve Sektörü Çalıştayı" ve "Türk Kahvesi Standardizasyon ve Prensipleri Çalıştay"ı gerçekleştirdik.

TÜRK KAHVESİ'NİN STANDARDI YOKTU

Bu çalıştaylar sonucunda, kahve sektörü temsilcisi iş insanlarının birçok sorunun yanında, Türk Kahvesi tanıtımı ve markalaşmasının önünde birçok engel bulunduğu ve bunun en önemli sebebinin de Türk Kahvesinin Standardizasyon ve Prensiplerinin belirlenememiş olması olduğunu gördük. Akabinde Pişirme ve Türk Kahvesi Öneri Standartları ile Kahve Pişirme Standardı belirleme çalışmalarımızı yaparak Türk Standartları Enstitüsü'ne başvuruda bulunduk.

TÜRK KAHVESİ DÜNYAYA KAZANDIRILDI

Kocaeli Ticaret Odası olarak, Türk Kahvesi'nin tanıtılması ve ticari faaliyetlerine katkı sağlanması amacıyla 2019 yılında başlattığımız Türk Kahvesi Standardizasyon çalışmalarımız başarıyla sonuçlandırdık. TSE ile istişare ederek TSE 13423 Kahve Standardının ve TSE 13904 Kahve Pişirme Standardı'nın yayımlanmasını katkı sağladık. Türk Kahvesi'nin önünü açtık ve hak ettiği değeri kazandırdık. Bundan sonraki süreçte özellikle projenin yaygınlaştırılması ve tanıtımı konusunda kurum olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yapacağımızı iletmek istiyorum. Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Arttırılmasına Yönerlik Teknik Yardım Projesinin tüm paydaşlar için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Türk Kahvesi'nin önünü açtık

Türk Kahvesi, Ticaret, Kocaeli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türk Kahvesi'nin önünü açtık - Son Dakika


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