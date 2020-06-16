Türk kahvesi sadece bir içecek değil aynı zamanda sosyalleşme aracı oldu - Son Dakika

Türk kahvesi sadece bir içecek değil aynı zamanda sosyalleşme aracı oldu

Dünyada en çok tüketilen içecekler arasında yer alan ve önemli bir ticari hacme sahip kahve, Türk kahvesi adı ile sunulunca sadece bir içecek değil aynı zamanda sosyalleşmenin de aracı olduğu belirtildi.

Türk kahvesi sadece bir içecek değil aynı zamanda sosyalleşme aracı oldu, System.String[]

Dünyada en çok tüketilen içecekler arasında yer alan ve önemli bir ticari hacme sahip kahve, Türk kahvesi adı ile sunulunca sadece bir içecek değil aynı zamanda sosyalleşmenin de aracı olduğu belirtildi.


Türkiye'de yetişmemesine rağmen hazırlama ve pişirme metodu Türkler tarafından keşfedilen yöntem sayesine adı dünyaya Türk kahvesi olarak yayılan kahvenin kendine özgü kimliği ve geleneğinin 16. yüzyıla kadar uzandığını belirten Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz, "Türk kahvesi sadece bir içecek değil aynı zamanda, sosyalleşmek için kültürel boşlukları, toplumsal değerleri ve inançları bir araya getiren topluma mal olmuş bir değer olmuştur. Gelenek başlı başına misafirperverlik, arkadaşlık, nezaket ve eğlence sembolüdür. Tüm bu değerleri belirten bir atasözümüz olan 'Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır' kahvemizin değerini belirtmektedir" dedi.


Kuru incir zeytinyağı ve kuruyemiş ürünlerinin e-ticaret alanında söz sahibi firmalarından biri olan Aydın'daki Ufresh firmasının Satış Müdürü Üsame Boz "Türk kültüründe çok büyük yeri olan Türk Kahvesi ülkemizde yetişmemesi, memleketimize gelen tüm kahvelerin ithal olmasına rağmen geleneklerimizde öyle büyük bir yer almış ki öğütme, pişirme tekniğine ismini vermiş ve tüm dünyaya tanıtmışız. Dünyada yüzlerce çeşit kahve öğütme, pişirme ve içme teknikleri arasında tanınmışlık olarak yüzde 10 payımız yapılan araştırmalarda çıkmıştır. Her geçen yıl artarak yükselen ivmesi ile Türk kahvesi, yurtdışı tanınmış kahve firmalarında yerini almaya başladığını sevinerek takip ediyoruz. Yurt içinde giderek yaygınlaşan dünya kahveleri ve demleme çeşitleri ile 3. nesil kahve demleme ve pişirme çeşitleri popüleritesini özellikle genç nüfus arasında arttırmaktadır. İnternet sitemizde Türk kahvesine olan talebin artmasıyla birlikte aldığımız geri bildirimlerde kahve tutkunları; ufak yudumlar halinde içilen dumanı üstünde bir fincan Türk Kahvesini yoğun gövdesi, nefis lezzeti ve ağızdaki kalıcı aroması için tercih ettiklerini dile getirmektedir" diyerek genç neslin de Türk Kahvesi'ne ilgisinin yoğun olduğunu belirtti. - AYDIN

Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk kahvesi sadece bir içecek değil aynı zamanda sosyalleşme aracı oldu - Son Dakika

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