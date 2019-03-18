Türk Kahvesi, Türk Kültürüyle İsmi Bütünleşen Bir İçecek Halini Almıştır"

Türk Kahvesi'nin Türk kültüründe ki yeri ve tarihi hakkında ki araştırmaları hakkında açıklamada bulunan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan Demir, "Bugün dünyada da en çok sevilen ve en çok tüketilen içecektir" dedi.

Türk Kahvesi'nin Türk kültüründe ki yeri ve tarihi hakkında ki araştırmaları hakkında açıklamada bulunan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan Demir, "Bugün dünyada da en çok sevilen ve en çok tüketilen içecektir" dedi.



Yrd. Doç. Dr. Erkan Demir, uzmanlık yaptığı alanın Türk Dili, Türk kültürü olduğunu belirterek, Türk Kahvesinin tarihi zenginliği ve geçmişi hakkında açıklamalarda bulundu. Demir, Kültürümüzde ve günümüzde Türk Kahvesinin yerinin ayrı olduğu belirtilerek; Türk Kahvesinin Kıbrıs'ta da çok revaçta ve çok fazla tüketildiği belirtti.



"Kahve bitkisinin ana vatanı Etiyopya'dır"



Demir, Türk Kahvesinin Tarihi hakkında; "Türk Kahvesi, Türk kültürüyle ismi bütünleşen bir içecek halini almıştır. Adeta bizim dünyaya hediye ettiğimiz bir içecek haline geldi ve bugün dünyada da en çok sevilen ve en çok tüketilen içecektir. Kahve bitkisinin ana vatanı Etiyopya'dır, Türkiye'de yetişmiyor. Ortaya çıkışında Sufii dervişlerin büyük rolü olmuştur" dedi.



Erkan Demir, Kahvenin daha sonradan ticari ve hac yollarıyla farklı ülkelere de getirildiğini vurguladı. Türk Kahvesinin hazırlanma yöntemlerinin geniş olduğunu belirten Demir; "Türk kahvesi bugün bildiğimiz modern anlama Türkler tarafından geçirilmiş ve ismini de bu yönden almıştır" ifadelerini kullandı. Demir, Türk Kahvesinin makbul olanın ağır ateşte pişmesi ve ince öğütülmüş olması gerektiğini belirtti. - İSTANBUL

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