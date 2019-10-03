Türk kahvesinin Antalya'da üretimi için protokol imzalandı

Tarım ve Orman bakanlığına bağlı kuruluşlar istişare toplantısında Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü arasında "Kahve Yetiştiriciliği" işbirliği protokolü Tarımdan sorumlu Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz'ın katılımıyla kurum müdürlerince imzalandı.



Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ve BATEM Müdürü Abdullah Ünlü arasında imzalanan protokolle Türkiye'de kahve yetiştiriciliği ile ilgili tarımsal araştırmalar yapılması hedefleniyor.



1 Ekim Dünya Kahve Gününe müteakip imzalanan protokolle ilgili olarak Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada serbest piyasa ekonomisine geçiş ve küreselleşme ile birlikte Türkiye'de kahve tüketim alışkanlığında yukarı yönlü büyük ivmeli bir artış yaşandığı bildirildi. Açıklamada " Günümüzde kahve, ticaret hacmi olarak petrolden sonra dünyadaki ikinci üründür. Ayrıca kahve, sudan sonra en çok tüketilen içecek olmakla birlikte büyük global firmaların son yıllarda kahve sektörüne girerek, bu alanda alternatifler sunması, kahveye olan ilgiyi artırmıştır. Bu durum, Türkiye'de de kişi başı kahve tüketiminin yükselmesine sebep olmuştur. Ülkemizde kahve sunan işletmeler kahve sunumlarını çeşitlendirmiş ve kahve tüketimi özellikle genç yaş grubunda en önemli sosyalleşme içeceklerinden birisine dönüşmüştür. Bu anlamda birçok insan için tiryakilik düzeyinde vazgeçilmez bir içeceğe dönüşen kahveyi hazırlayabilmek için ihtiyaç duyulan kahve çekirdeklerinin tamamı ise ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 2000 yılında dünya piyasalarında 1 ton kahve 1.922 dolardan alıcı bulurken, 2018 yılında 3.123 dolara yükselmiştir." denildi.



Dünyada artan kahve talebine bağlı olarak kahve fiyatlarının da yükselmekte olduğunun gözlemlendiğine dikkat çekilen açıklamada ierleyen yıllarda bu ivmenin devam etmesiyle kahve ithalatına daha yüksek rakamlar ödeneceği vurulandı. Açıklamada şöyle denildi: " Bu sebeple yükselen kahve fiyatları her geçen gün kahve yetiştiriciliğini çiftçiler açısından karlı bir alternatife dönüştürmektedir. Tropik bir ürün olan kahve çekirdeğinin ithalatı tropik kuşakta yer alan ülkelerden yapılmaktadır. Son yıllarda dünyanın en önemli uluslararası konu başlığı ise küresel iklim değişiklikleridir. Bu kapsamda artan fosil yakıt tüketiminin ortaya çıkardığı sera etkisi ağırlıklı olmak üzere dünya giderek ısınmaktadır. 2030 yılında ise daha fazla ısınma beklenmektedir. Dünya genelinde 1,5-2 derece artması beklenen sıcaklıkların ilimizin de içinde bulunduğu Akdeniz kuşağı için 4 derecenin üstünde olması beklenmektedir."



İşbirliği protokolü kapsamında kurumlar arasında etkin ve verimli ilişkiler kurarak Türkiye'nin önemli kültürel marka değerlerinden birisi olan Türk Kahvesi başta olmak üzere farklı türlerde tüketilen kahveler için ihtiyaç duyulan kahve çekirdeklerinin tarımsal yetiştiricilik altyapısının araştırılıp geliştirilmesinin hedeflendiği açıklandı.



Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve BATEM arasında imzalanan Kahve Yetiştiriciliği Protokolü 10 yıl sürecek ve bu süre içerisinde kurumlar arasında işbirliği ile yapılacak çalışmalarla kahve yetiştiriciliği ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi planlanıyor. - ANTALYA