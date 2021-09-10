Türk Kalp Vakfı, 22. Dünya Kalp Günü etkinliğini dijital ortamda gerçekleştirecek - Son Dakika

Türk Kalp Vakfı, 29 Eylül'de kutlanan "22. Dünya Kalp Günü"nü etkinliğini, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl da dijital ortamda yapacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kalp damar hastalıkları konusundaki farkındalık çalışmalarını ulusal ve uluslararası alanda 46 yıldır sürdüren Dünya Kalp Federasyonu üyesi Türk Kalp Vakfı, salgın döneminde kalp sağlığına her zamankinden daha fazla önem verilmesi gerektiği bilinciyle kalp damar hastalıklarıyla ilgili uyarı mesajını, dijital ortamda halka ulaştıracak.

Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, dünya üzerinde kardiyovasküler hastalıklara sahip yarım milyondan fazla insan için Kovid-19 salgınının çok daha zorlu bir süreç olduğunu, birçok hastanın doktor randevularına gitmekten korktuğunu ve sevdiklerinden ayrı kalmak zorunda kaldığını belirterek, doktor kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini kaydetti.

Salgınla başa çıkabilmek için bilim insanlarının büyük gayretleriyle kısa sürede geliştirilen aşılarla toplumun biraz daha rahatlayacağını aktara Güven, "Türk Kalp Vakfı olarak bilim çevrelerince paylaşılan aşıların, kişileri salgın hastalıklardan koruduğu, toplumda yeterli sayıda kişinin etkin bir şekilde aşılanmasıyla salgının sınırlanabileceği ve hatta sonlanabileceği yönündeki bilgileri hatırlatıyoruz. Kovid-19 hastalığına karşı bilim çevrelerinin ve Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde bireysel ve toplumsal önlem olarak aşı olunmasını her zaman tavsiye ediyor ve bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güven, 29 Eylül Çarşamba günü 22. Dünya Kalp Günü'nde, Türk Kalp Vakfı Kardiyoloğu Doç. Dr. Emrah Binak'ın, vakfın Instagram hesabı üzerinden canlı yayında aort kapak darlığı konusundaki soruları yanıtlayarak, kalp sağlığı konusundaki mesajların paylaşılacağını bildirdi.