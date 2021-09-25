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Türk Kanser Derneğinden Sarıyer Meydanında "farkındalık" etkinliği - Son Dakika

Türk Kanser Derneğinden Sarıyer Meydanında "farkındalık" etkinliği

25.09.2021 15:41
Türk Kanser Derneğinden Sarıyer Meydanında

Türk Kanser Derneği "Hayatta Her Şey Bekleyebilir Sağlığınız Asla" sloganıyla Sarıyer Meydanı'nda etkinlik düzenledi.

Türk Kanser Derneği "Hayatta Her Şey Bekleyebilir Sağlığınız Asla" sloganıyla Sarıyer Meydanı'nda etkinlik düzenledi.

Türk Kanser Derneği ve Sarıyer Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte dernek üyelerince vatandaşlara erken tanının önemi anlatıldı. Etkinlikte taramalara girmek isteyenler hastanelere yönlendirildi.

Etkinlikte AA muhabirine açıklamada bulunan Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, genetik nedenler haricinde vücudun devamlı maruz kaldığı şeylerden dolayı hücrelerin bozulması sonucunda kanserin ortaya çıktığını söyledi.

Kanserden değil, tedaviye geç kalmaktan korkulması gerektiğini dile getiren Duruman, erken teşhisin önemini "Bilim artık erken teşhislerde ölüm oranını neredeyse kaldırdı." ifadeleriyle vurguladı.

Duruman, kanser olan kişileri her sene sıfır evresinde yakalayabildiklerinde tedavinin hiç kanser olmamış gibi ilerleyeceğini ve bu sayede kişinin hayatına kolaylıkla devam edebileceğini aktararak, test ve taramalara zamanında gidilmesi gerektiğini hatırlattı.

Kanserle ne Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ne de şahıs bütçelerinin tek başına mücadele edebileceğinin altını çizen Duruman, insanların bilinçlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Sağlıklı yaşamın, kansere neden olan risk faktörlerini azalttığını ifade eden Duruman, farkındalığı artırmak amacıyla tüm Türkiye'yi dolaşarak çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Salgın sürecinde geciktirilen taramaların yapılması hedefleniyor

Türk Kanser Derneği İdari Direktörü Özlem Yerigüzel de her yıl telefon üzerinden yaptıkları farkındalık çalışmasını bu yıl vatandaşın ayağına giderek gerçekleştirdiklerini söyledi.

Verilen ücretsiz hizmet sonrasında kişilerin yapması gereken tek şeyin randevu saatinde hastanede bulunmak olduğunu vurgulayan Yerigüzel, Kovid-19 salgını nedeniyle hastaneye gitmekten korkan insanların kanser taramalarını ihmal ettiğini ve bunun sonucunda yapılamayan kanser taramalarının, gelecekte kanser vaka sayılarını artırabileceğini, bu ihtimale karşı önlem almak için meydanları dolaşarak insanları bilgilendirdiklerini ve hastanelerde tarama randevuları oluşturduklarını söyledi.

Sarıyer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Armağan Eren de bugün ve yarın sürecek etkinlikle, Sarıyer'den başlayarak tüm Türkiye'de kanser konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Eren, bu çalışmanın Türk Kanser Derneği'nin, Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde diğer belediyelerle yapacağı bilgilendirme ve tarama etkinliklerinin başlangıcı olduğunu aktardı.

Kanserin, birçok farklı dala yayılan bir sağlık sorunu olduğunu dile getiren Eren, insanları bilinçli ve duyarlı hale getirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Türk Kanser Derneğinden Sarıyer Meydanında farkındalık etkinliği
Türk Kanser Derneğinden Sarıyer Meydanında farkındalık etkinliği
Türk Kanser Derneğinden Sarıyer Meydanında farkındalık etkinliği

Türkiye, Sarıyer, Kanser, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kanser Derneğinden Sarıyer Meydanında 'farkındalık' etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kanser Derneğinden Sarıyer Meydanında "farkındalık" etkinliği - Son Dakika
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