'Türk Kaplanı' seri üretime hazır - Son Dakika
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'Türk Kaplanı' seri üretime hazır

12 dakika önce

Geçen yılın son günü itibarıyla 18 aracın seri üretiminin nihai sözleşmeye bağlandığını bildiren FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt, Kaplan tankının seri üretiminin başladığını söyledi.

'Türk Kaplanı' seri üretime hazır, System.String[]

Geçen yılın son günü itibarıyla 18 aracın seri üretiminin nihai sözleşmeye bağlandığını bildiren FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt, Kaplan tankının seri üretiminin başladığını söyledi. Kurt, bir prototipin yıl sonuna doğru teslim edileceğini, kalan siparişin de büyük ölçüde 2021'de teslimatlarıyla tamamlanacağını belirtti.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:01 
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