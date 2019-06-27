Son Dakika Haberleri: - Türk Kara Kuvvetleri 2228 yaşında
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- Türk Kara Kuvvetleri 2228 yaşında

1 saat önce

- Türk Kara Kuvvetleri 2228 yaşındaANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2228'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.

- Türk Kara Kuvvetleri 2228 yaşında
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2228'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2228'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, "Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" açıklamasıyla paylaşılan video'da, Türk Ordusunun tüm unsurlarıyla yaptığı başarılı operasyonlar ve tatbikatlardan görüntüler bulunuyor.
- Türk Kara Kuvvetleri 2228 yaşında
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:01 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Genel
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