Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228'inci kuruluş yıl dönümü
1 saat önce
- Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228'inci kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:10 Kaynak: AA
- Milli Savunma Bakanlığı
sosyal medya hesabından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228'inci kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutladı.
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