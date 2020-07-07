Türk kara sularına geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Türk kara sularına bırakılan 24 yabancı uyrukluyu bota aldı.

Aydın 'ın Didim ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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