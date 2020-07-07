Türk kara sularına geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Türk kara sularına geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldı.
Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Türk kara sularına bırakılan 24 yabancı uyrukluyu bota aldı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:37 Kaynak: AA
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