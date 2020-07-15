Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sığınmacıların Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından benzin bidonları alınarak Türk kara sularına itildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Dikili açıklarında lastik bottaki sığınmacıların yardım ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

İzmir 'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenliği tarafından lastik bottaki benzin bidonları alınarak Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu

Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı

"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirildi

Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu

15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu

Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor

Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın