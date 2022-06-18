Türk kara sularına geri itilen 8 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Türk kara sularına geri itilen 8 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

18.06.2022 17:40
Türk kara sularına geri itilen 8 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 8 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 8 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Haziran günü saat 01.55'de Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Akın Küçükkurt/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Türk kara sularına geri itilen 8 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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