Türk kara sularına itilen 11 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Karada açıklarında, fiber teknede kaçak göçmenler olduğunu fark edince harekete geçti. Teknedeki 11 göçmen, ekipler tarafından Zodyak bota alınarak kurtarıldı. Bodrum'dan yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen göçmenlerin, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına zorla itildiği belirlendi. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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