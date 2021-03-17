Türk kara sularına itilen 158 sığınmacı sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Türk kara sularına itilen 158 sığınmacı sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

17.03.2021 19:11
Türk kara sularına itilen 158 sığınmacı sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 158 sığınmacı karaya çıkarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 158 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Doğanbey açıklarında can salları içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Görevlendirilen sahil güvenlik botu 8 can salı içindeki 158 düzensiz göçmeni kurtardı. Öte yandan yasa dışı yollarla Türkiye'yi terk etmeye çalışan 6 şüpheli de gözaltına alındı.

"Sizi gördük daha iyi olduk"

Öte yandan Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarma anına ilişkin görüntüler de yayınlandı. Görüntülerde Türk Sahil Güvenliğini gören sığınmacıların alkış yapmaları ve "Türkiye" diye bağırmaları yer alıyor.

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu sığınmacı grubu adına konuşan kişi sahil güvenlik personeline, "Bizi burada bıraktılar, kaçtılar gittiler. Yunan sularında aldılar bizi, buraya kadar getirdiler bıraktılar." ifadelerini kullandı.

Sahil güvenlik personelinin "sağlık durumu kötü olan var mı?" sorusu üzerine sığınmacılardan biri "Sizi gördük daha iyi olduk." cevabını verdi.

Sahil Güvenlik, Mülteci, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk kara sularına itilen 158 sığınmacı sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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