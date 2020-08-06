Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Somali uyruklu 12 kişi ise Altınova Mahallesi otogarına gönderildi.

İlçeye bağlı Altınova Mahallesi sahiline dönen 43 kişilik gruptan 31'i İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Altınova-İskele Sahil Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından teslim alındı.

Yunan sahil güvenlik ekiplerince botları patlatılan Suriye , Afganistan ve Somali uyruklu sığınmacılar, Türk kara sularına geri itildi.

Yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na geçmek amacıyla lastik botla denize açılan bir grup sığınmacı, bir süre sonra Yunan sahil güvenlik botlarıyla karşılaştı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 03:59

Kaynak: AA

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