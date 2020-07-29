Türk kara sularına itilen 66 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Karaabdullah Burnu açıklarında Türk kara sularına itilen lastik bot içindeki 25 sığınmacı da Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 41 sığınmacıyı kurtardı.

Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içinde sığınmacıların olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.

İzmir 'in Karaburun ve Çeşme ilçelerinde Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen 66 sığınmacı kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 07:41

Kaynak: AA

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