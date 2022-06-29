Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı

29.06.2022 10:45
Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı 'TCSG-28' botuna alarak kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.


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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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