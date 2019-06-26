Son Dakika Haberleri: Türk kara yolu taşımacılarının Macaristan'da önü açılacak
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Türk kara yolu taşımacılarının Macaristan'da önü açılacak

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kotaları hususunda yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Türk kara yolu taşımacılarının Macaristan'da önü açılacak, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kotaları hususunda yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:08 
Mustafa Varank, Macaristan, Ekonomi
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