Türk kara yolu taşımacılarının Macaristan'da önü açılacak
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kotaları hususunda yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:08
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan
ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kotaları hususunda yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.
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