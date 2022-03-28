Türk karasularına geri itilen 82 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk karasularına geri itilen 82 göçmen kurtarıldı

28.03.2022 23:27
Türk karasularına geri itilen 82 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki üç farklı olayda Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen toplam 82 göçmen kurtarılırken, 24 düzensiz göçmen de yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki üç farklı olayda Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen toplam 82 göçmen kurtarılırken, 24 düzensiz göçmen de yakalandı.

Bodrum açıklarında farklı zamanlarda yaşanan üç olayda lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri görevlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen toplam 82 göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Bodrum açıklarındaki bir başka göçmen olayında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Türk karasularına geri itilen 82 göçmen kurtarıldı
Türk karasularına geri itilen 82 göçmen kurtarıldı
Türk karasularına geri itilen 82 göçmen kurtarıldı
Türk karasularına geri itilen 82 göçmen kurtarıldı

YORUMLAR
500
Bodrum açıklarında 4 lastik bottaki 106 düzensiz göçmen yakalandı Bodrum açıklarında 4 lastik bottaki 106 düzensiz göçmen yakalandı Bodrum'da 82 kaçak göçmen kurtarıldı, 24 kaçak göçmen yakalandı Bodrum'da 82 kaçak göçmen kurtarıldı, 24 kaçak göçmen yakalandı

Yunanistan, Bodrum, Muğla, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türk karasularına geri itilen 82 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:10 Asgari ücretle ilgili umutlandıran açıklama! MHP'li vekil, "Erdoğan ile görüştüm" dedi, ikinci zam için temmuz ayını işaret etti
23:07 TOGG için 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulacak
23:03 Fenerbahçe ile anlaşması beklenen Joachim Löw Avusturya Milli Takımı'na gidiyor
22:18 Buğdaya yüzde 22 zam geldi! Ekmek fiyatlarında da artış bekleniyor
22:17 Galatasaray adaylıklarıyla ilgili Ünal Aysal'dan dikkat çeken açıklama geldi: Camianın önde gelen isimlerinden görüşme isteği geldi
22:13 Yol verme kavgası yüzünden birbirine girdiler! D-100 karayolunu trafiğe kapattılar
22:07 Yıllar sonra olay ima! Hande Ataizi'ye tokat atan Sevda Demirel Will Smith'i paylaştı: Herkes bir gün tokat atacak
22:04 Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
21:58 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 61 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 364 yeni vaka tespit edildi
21:36 Roman Abramovich'in barış müzakerelerinde zehirlendiği iddia edildi! İletilen not Putin'i çıldırttı: Onları yok edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 23:37:29. #1.13#
SON DAKİKA: Türk karasularına geri itilen 82 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement