Türk karasularına itilen 36 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk karasularına itilen 36 göçmen kurtarıldı

17.03.2022 11:52
Türk karasularına itilen 36 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isterken, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 36 göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isterken, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 36 göçmen kurtarıldı.

Ege Denizi'nin Ayvalık açıklarında bir lastik botla Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup göçmen Yunan unsurlarınca fark edildi. Yunan unsurlarının önlerini kesip, botlarını patlatarak Türk karasularına geri itilen 36 göçmen, Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki bir bot tarafından kurtarıldı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

(Suat Salgın-İHA)

Türk karasularına itilen 36 göçmen kurtarıldı

YORUMLAR
500
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk karasularına itilen 36 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
12:10 78 yaşındaki adam, geri manevra yapan minibüsün altında kaldı! Kahreden anlar kamerada
12:09 Teslim olarak arabasından inen bir sivili öldüren Rus ordusunun o anları saniye saniye kamerada!
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 12:28:11. #1.12#
SON DAKİKA: Türk karasularına itilen 36 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement