'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için idam edilen Yunan askerler anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için idam edilen Yunan askerler anıldı - Son Dakika

'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için idam edilen Yunan askerler anıldı

7 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, İzmir'in işgali sırasında 'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için Yunan Krallığı'nca kurşuna dizildikleri iddia edilen 200 Yunan askeri için anma etkinliği düzenlendi.

'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için idam edilen Yunan askerler anıldı, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, İzmir'in işgali sırasında 'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için Yunan Krallığı'nca kurşuna dizildikleri iddia edilen 200 Yunan askeri için anma etkinliği düzenlendi.

DİSK'e bağlı Marmaris Emekli-Sen üyeleri, İzmir'in işgali sırasında 'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için Yunan Krallığı'nca kurşuna dizildikleri iddia edilen 200 Yunan askeri için anma etkinliği yaptı. Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan gruba, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk de destek verdi. Etkinlik saygı duruşuyla başladı. Ardından konuşan Emekli-Sen Marmaris Şube Başkanı Kasım Çağlı, idam edilen Yunan askerlerinin yazdığı bildiriyi de okudu. Çağlı, "Belediye ile birlikte ortaklaşa anma etkinliği düzenledik. Tarihimizde çok gizlenen olaylar var. 1921 yılında Türk-Yunan savaşına direnen 200 askeri anmak için bir araya geldik. Barış için mücadele veren tüm devrimci kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz" dedi.Öldürülen askerler anısına 'Zito i Epanastasis' (Yaşasın İsyan) adıyla şiir kitabı çıkaran yazar Tuğrul Keskin, "Barış dünyada hakim olmalıdır. Barışın hakim olması için herkesin el vermesi gerekir" dedi. Keskin, konuşmasının ardından İnciraltı'nda kurşuna dizilerek idam edildikleri iddia edilen 200 asker anısına yazdığı kitabından 'Selam', '1921 Yılının İlk Günü' ve 'Manifesto' adlı şiirlerini okudu. Etkinlik sonunda katılımcılar denize karanfiller bıraktı.


Marmaris, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Varank "sürücüsüz tarım aracı" ve "kaya kamyonu"nu test etti
Son dakika: Hafter askeri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Son Dakika Haberleri
00:22 Danimarka, Iraklı askerlere eğitimi durdurdu - Son Dakika
00:18 Başkan Bulut ile Rektör Karacoşkun öğrencilere çorba ikramında bulundu - Son Dakika
00:09 Kilis'te finallere hazırlanan üniversite öğrencilerine jest - Son Dakika
00:05 Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2020 - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
22:14 İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 00:31:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için idam edilen Yunan askerler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]