Türk Kardiyoloji Derneği, "Kalp Yetersizliğinde Yaşam Işığı" adlı kampanya başlattı - Son Dakika

Türk Kardiyoloji Derneği, kalp yetersizliğinde farkındalığı artırmak için "Kalp Yetersizliğinde Yaşam Işığı" adlı kampanya başlattı.

Türk Kardiyoloji Derneğinden yapılan açıklamaya göre, toplumların yaşlanmasına bağlı olarak 10 yıl içerisinde kalp yetersizliği vakalarının yaklaşık yüzde 50 artacağı öngörülüyor.

Farklı fiziksel bulguların bir araya gelmesiyle oluşan klinik bir sendrom olan kalp yetersizliği, kalbin görevini gerektiği şekilde yerine getirememesi nedeniyle hastaların çabuk yorulması, nefes darlığı çekmesi ve ayak bileğinin şişmesi gibi fiziksel bozukluklara yol açıyor. Kalp yetersizliği olgularının yüzde 50'ye yakın bölümü 60 yaş ve üzerindeki bireylerde görülüyor.

Kalp yetersizliğinde en önemli faktörler arasında toplumların yaşlanması yer alıyor. Uluslararası bir çalışmaya göre 40 yaş sonrası yaşam boyu kalp yetersizliği gelişme riski yüzde 20 olarak ölçülüyor. Dünyada kalp yetersizliği görülme oranı genel olarak yüzde 2-3 iken, 70 yaş sonrası bu oran yüzde 10'a, 80 yaş sonrası yüzde 15-20'lere çıkıyor.

Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hakan Altay, "Kalp Yetersizliğinde Yaşam Işığı" adlı yeni bir farkındalık kampanyası başlatmalarından ötürü mutluluk duyduklarını ifade etti.

Altay, şunları kaydetti:

"Web sitemiz ve Instagram hesabımız aracılığıyla hem halkımızın hem de sağlık çalışanlarımızın kalp yetersizliği hakkında doğru ve temel bilgilere rahatlıkla ulaşabilmelerini amaçlıyoruz. Kalp yetersizliği hayat kalitesinde kötüleşmeye, hastaneye yatışlara ve en önemlisi de ölüme neden olabiliyor. Kalp yetersizliğine sebep olan unsurlar, kalp yetersizliğinin belirtileri, nasıl önlenebileceği, kalp yetersizliğinin takibi sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi aydınlatıcı ve güncel bilgilerin yaygınlaşmasıyla çok sayıda insanı bilinçlendirebileceğimize ve halihazırda kalp yetersizliği yaşayan kişilere yardımcı olabileceğimize inanıyoruz."