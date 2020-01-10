Türk-Katar ortaklığıyla Siirt'te kurulacak çinko fabrikasının temeli yarın atılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk-Katar ortaklığıyla Siirt'te kurulacak çinko fabrikasının temeli yarın atılıyor - Son Dakika

Türk-Katar ortaklığıyla Siirt'te kurulacak çinko fabrikasının temeli yarın atılıyor

7 saat önce

Siirt'te, Türk-Katar ortaklığıyla kurulacak "Çinko Metal Külçe Üretim Tesisi"nin temeli yarın atılacak.

Türk-Katar ortaklığıyla Siirt'te kurulacak çinko fabrikasının temeli yarın atılıyor, System.String[]

Siirt'te, Türk- Katar ortaklığıyla kurulacak "Çinko Metal Külçe Üretim Tesisi"nin temeli yarın atılacak.

Lineer Metal AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 145 dönüm alana inşa edilecek ve 102 milyon dolara mal olacak tesiste, ilk etapta yıllık 30 bin ton, tamamlandığında ise yıllık 90 bin ton külçe çinko üretimi gerçekleştirilecek.

Tesisin yarın düzenlenecek temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve şirketin Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, kentin gelişmesi bakımından önemli projeleri hayata geçirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

3 bin kişiye istihdam

Temeli atılacak tesisin 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildiren Aktay, "Katarlı yatırımcıların ortaklığıyla kuracağımız tesisin proje bedeli 102 milyon dolar tutarında. Tesis tam kapasiteye ulaştığında yıllık 216 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek. Bu rakam Türkiye'nin yıllık çinko ithalatının yüzde 38'ine tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Yatırımın gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlar, Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve diğer yetkililerin destek verdiğini kaydeden Aktay, yatırımın ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Aktay, yurt dışı seyahatlerinde yabancı yatırımcılarla bu projeleri görüşmeye devam ettiklerini aktardı.

"Binlerce gencimize istihdam sağlayacak"

Lineer Metal AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Baydarman da çinko fabrikasını, memleketi Siirt'te kurmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Aktay'ın destekleriyle 3 yıldan beri stratejik projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Baydarman, şunları kaydetti:

"Siirt, madenler açısından zengin bir bölge. Yasin Aktay hocamızla birlikte bu zenginliğimizi ekonomimize kazandırmak amacıyla 3 yıldan beri çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ülkemize ve memleketimize yatırım yapmaya gayret ediyoruz. Siirt'te kuracağımız çinko metal külçe üretim tesisini, Yasin Aktay hocamızın girişimleriyle Katarlı ortaklarımızla memleketimize kazandıracağız. Bu, ülkemizin en stratejik yatırımlarından biri olacak. Binlerce gencimize istihdam, ilimizin ekonomisine de büyük katkı yapacak."

Fikret Baydarman, hayata geçirecekleri tesisin su ihtiyacı için oluşturacakları 300 bin metrekarelik göletin de bölgenin çevre güzelliğine katkı sağlayacağını bildirdi.

Katar, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li Deniz Baykal, Libya tezkeresi konusunda hükümete destek verdi
Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz? Galatasaray'dan son dakika Arda Turan açıklaması Halk TV, iş adamı Cafer Mahiroğlu'na satıldı

Son Dakika Haberleri
22:49 Soylu: "Dünyada en çok sığınmacıya sahip ülke biziz. 4 milyonu aştık" - Son Dakika
22:48 Gümrük görevlilerine kızdı, TIR'ı ateşe verdi - Son Dakika
22:48 ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI (1) - Son Dakika
22:47 Müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı - Son Dakika
22:44 İran'dan ABD'nin "ön koşulsuz müzakere" teklifine "hayır" yanıtı - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 22:53:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk-Katar ortaklığıyla Siirt'te kurulacak çinko fabrikasının temeli yarın atılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]