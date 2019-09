Türk Keneşi Genel Sekreteri Amreyev Cidde'de

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile görüştü.

Türk Keneşinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmede Amreyev ve Useymin, farklı düzeylerdeki iş birliklerine ilişkin fırsatları ele aldı.

Bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunan ikili, İslam dünyasının refahı ve kalkınmasında Türk Keneşi üye ülkelerinin önemine işaret etti.

Öte yandan Amreyev, resmi ziyaretlerinde İslam Kalkınma Bankası (IsDB) Başkan Yardımcısı Zamir İkbal ile de görüştü.

Amreyev, üye ülkelerin ulusal kalkınmalarına yönelik IsDB'nin yardımlarını överken, Türk Keneşi'nin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanındaki düzenlenecek projelere özel önem verileceğini söyledi.

Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) Üst Yöneticisi Ayman Amin Sejiny ile de bir araya gelen Amreyev, üye ülkelerdeki kobi finansmanının önemine değinerek, gelecek dönemde ICD'nin tecrübesinden faydalanmak istediklerini aktardı.