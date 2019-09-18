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Türk Keneşi Macaristan'da ofis açıyor

29 dakika önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi hizmete girecek.

Türk Keneşi Macaristan'da ofis açıyor, System.String[]

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi hizmete girecek.

Başkent Budapeşte'de düzenlenecek açılış programına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev katılacak.

Ayrıca, ziyaret kapsamında Bakan Çavuşoğlu ve diğer bakanlar Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edilecek.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "2014 yılında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesine, 2018 yılında ise Türk Konseyine ve Türk Akademisine gözlemci üye olan Macaristan ile Türk Konseyi arasındaki iş birliği bahse konu ofisin açılmasıyla kurumsal bir düzeyde gelişmeye devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:52 Kaynak: AA
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