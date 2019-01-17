Türk Kestanesine En Fazla Talep İtalya'dan

BESİN değeri ve eşsiz lezzeti ile ünü ülke sınırlarını aşan Türk kestanesi, 2018 yılında ihracat rekoru kırdı.

BESİN değeri ve eşsiz lezzeti ile ünü ülke sınırlarını aşan Türk kestanesi, 2018 yılında ihracat rekoru kırdı. İhracatta önceki yılı yüzde 17'lik artışla tamamlayan kestaneye en fazla talep ise İtalya'dan geldi. Türk kestanesi İtalya'nın yanı sıra Almanya ve Lübnan'ın da aralarında bulunduğu 32 ülkeye daha gönderildi.



Türkiye'de başta Aydın, İzmir, Sinop, Bursa gibi illerde üretimi yapılan kestane, besin değerinin yanı sıra lezzetiyle de vazgeçilmez meyveler arasında. Üretimi zahmetli, tüketimi ise keyifli olan kestane, bu yıl yüzleri güldürdü. Çin ve Bolivya'nın ardından yıllık 65 bin ton üretim ile dünyada üçüncü sırada yer alan Türkiye, 2018'de ihracatta başarılı bir yılı geride bıraktı. Kestane üretiminde Aydın 25 bin 400 ton ile ilk sırada yer alırken, İzmir 11 bin 600 ton ile ikinci, Sinop ise 4 bin ton ile üçüncü sırada bulunuyor. Bu illeri Bartın, Kastamonu, Manisa, Kütahya, Bursa, Denizli ve Balıkesir takip ediyor.



32 ÜLKEYE KESTANE İHRAÇ EDİLDİ



Türkiye, 2017 yılında 37 milyon dolar karşılığında 10 bin ton kestane ihraç etti. Bu rakam 2018 yılında 13 bin tona ulaştı. Kestane ihracatında yüzde 17 artış görüldü. Böylece, Türkiye'ye 43 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Kestane ihracatında satışların yüzde 75'inin yapıldığı İtalya 32.5 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. İtalya'yı 6.6 milyon dolar ile Lübnan takip etti. Almanya ise 948 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye başta İtalya, Lübnan ve Almanya olmak üzere 2018 yılında tam 32 ülkeye kestane ihraç etti.



'ÜRETİMİ VE İHRACATI ARTIRMAK İSTİYORUZ'



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türk kestanesinin dünyada 32 ülkeye gittiğini, bu ülkelerin başında da İtalya'nın yer aldığını vurgulayarak, hedeflerinin bu ürünü dünya pazarında daha önemli bir konuma getirmek olduğunu söyledi. Uçak, "Türk kestaneleri çok kaliteli ve lezzetli. Bursa, İzmir ve Aydın'da kestane yetiştiriliyor. Bu 3 ilde üretilen kestane miktarı 65 bin ton civarında. Ürüne ciddi anlamda talep var. Bu nedenle biz de 65 bin ton üretim ile yetinmeyeceğiz, bu rakamın üzerinde üretim yapmayı hedefliyoruz. 2017 yılında 10 bin ton kestane karşılığında 37 milyon dolar ihracat oldu. 2018 yılında 13 bin ton üretim yapıldı. Bunun karşılığında 43 milyon dolarlık bir ihracat yapıldı. Kestane ihracatında 2018 yılında yüzde 17'lik bir artış oldu. Umarım 2019 yılında bu rakam daha da yukarı çıkar. Biz yüzde 17'leri, yüzde 30'lara çıkarmak için çabalıyoruz" dedi.



'DÜNYADA BİRÇOK PAZARA GİRMESİNİ İSTİYORUZ'



Türk kestanesini dünyadaki birçok ülkeye tanıtmayı planladıklarını belirten Uçak, "Kestaneyi tanıttıktan sonra, dünyada birçok pazara girmesi için çabalayacağız. 32 ülkeye kestane ihracatı yapılması, bizim için onur ve gurur oldu. Ürünlerimizi ihraç ettiğimizde biz de mutlu oluyoruz. Hangi ürün olursa olsun önemli olan üretip satabilmek. Çünkü bu döviz olarak Türkiye'ye geri dönüyor" diye konuştu.



ESNAF İSTEDİĞİ SATIŞI YAPAMADI



İhracatta yüzler gülüyor ancak iç pazarda durum biraz farklı. Pazar tezgahlarında kilogramı 12 lira ile 15, kimi yerlerde ise 20-25 lira arasında değişen kestane, alıcı bulamıyor. Pazarcılık yapan Hülya Kurt, "Kilogramını 12 liradan satıyorum ama alıcı pek yok. Günde 30-40 kilogram ancak satabiliyorum. Artan ürünü satmak için pazar pazar dolaşıyorum" dedi. Aydın'dan İzmir'deki pazara gelen esnaf Naim Şimşek de, "Kilogramı 15 liradan satılıyor. Satışlarımız az da olsa oluyor" diye konuştu.



- İzmir

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