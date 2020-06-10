Türk kirazı Avrupa'da ağızları tatlandıracak - Son Dakika

Türk kirazı Avrupa'da ağızları tatlandıracak

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, kiraz ihracatında sezona çok hızlı başladıklarını belirterek, Almanya ve Hollanda'ya yoğun şekilde ürün gönderdiklerini, hatta bu alanda üretici olan İtalya'ya dahi kiraz sattıklarını bildirdi.

Türk kirazı Avrupa'da ağızları tatlandıracak, System.String[]

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, kiraz ihracatında sezona çok hızlı başladıklarını belirterek, Almanya ve Hollanda'ya yoğun şekilde ürün gönderdiklerini, hatta bu alanda üretici olan İtalya'ya dahi kiraz sattıklarını bildirdi.

Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre öncesine kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada belirsizlikler yaşandığını, tüketici davranışlarının nasıl olacağıyla ilgili bilinmezlikler bulunduğunu söyledi.

Avrupa'da haftada 2-3 kez markete giden tüketicinin bu sayıyı bire düşürdüğünü, dolayısıyla taleple ilgili soruların öne çıktığını dile getiren Yazgan, "Sezonun başlamasıyla inanılmaz bir şekilde talep artışıyla karşılaştık. Bu bizleri çok mutlu etti. Sadece kiraz için değil, Türkiye tarımı için çok önemli bir geri dönüştü. Bizleri mutlu etmesinin bir diğer nedeni de İtalya'da kiraz ürününde don zararı ortaya çıkmış. Böyle olunca tek alternatif olarak Türkiye kaldı. Kirazda sezona çok hızlı başladık." diye konuştu.

Yazgan, Türkiye'nin mayısta ve haziranın başında uzun yıllar ortalamasının çok üzerinde yağış aldığını, bu durumun kiraza büyük ölçüde zarar vereceğini düşündüklerini ancak rekoltenin arttığını söyledi. Yazgan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her bölgesinde kirazda geçen yıllardaki beklentilerin üzerinde bir rekolte söz konusu. Durum böyle olunca içinden çatlak, kalite sorunu olan ürünleri seçseniz dahi kirazda bu yıl rekolte yüksek olabilecek kapasitede. Yağışlar kalitede sorun yaratıyor ama ihracata yönelik toplama baktığınızda rakamları çok etkilemeyecek gibi gözüküyor. Sezon yağışlar açısından kiraz üreticisi tarafından olumsuz gözükse dahi ülke açısından bakıldığında Avrupa'daki don zararı Türk kirazına yaradı. Ayrıca Avrupa'nın en büyük kiraz tedarikçilerinden biri olan İspanya, salgın sürecinde hasat işçiliğini Kuzey Afrika ülkelerinden karşılamada sıkıntı çekmesi nedeniyle bu sene pazarda çok etkili olamadı. Avrupa için olan bu iki olumsuzluğu Türkiye kendi lehine çevirerek kiraz ihracatında bu yılı çok pozitif bir değerle kapatacak gibi gözüküyor."

"Türk kirazı imaj olarak Avrupa'da çok iyi konumda"

Yazgan, ihracatta sezonun ilk günlerinde 40-45 liraya kadar çıkan kilogram fiyatının şu anda 25-30 lira seviyesinde olduğunu ifade etti.

Dış satımda önde gelen ülkelere ilişkin bilgi veren Yazgan, Orta Avrupa'ya bugünlerde yoğun bir şekilde ürün gönderildiğini belirtti.

Önceki yıllarda sınırlı seviyede ihracat yapılan Kuzey Avrupa ülkelerinden de sipariş aldıklarını dile getiren Yazgan, "Şu anda en çok Almanya'ya ihracatımız söz konusu. Aynı şekilde Hollanda'ya yoğun bir şekilde kiraz gönderiyoruz. Üretici olmasına rağmen İtalya'ya kiraz gönderiyoruz. Kuzey'de Danimarka'ya, Norveç'e bugüne kadar doğru düzgün kiraz ihracatı gerçekleştirmemiştik. Onlara da gerçekleştirmeye başladık. İngiltere'ye kiraz ihracatımız bu yıl arttı." dedi.

Senih Yazgan, Türk kirazının imaj olarak Avrupa'da çok iyi konumda bulunduğuna işaret etti. "Avrupa'da 'kiraz' değil 'Türk kirazı' olarak biliniyor." ifadesini kullanan Yazgan, bu konuda rakip olunan İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın yarışa girmek için Türkiye'ye yaklaşmaya çalıştığını söyledi.

Yazgan, "Bu yıl itibarıyla çok büyük bir şans yakaladık. İklim bizim lehimizeydi. Bunu da güzel bir şekilde değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Avrupa pazarı için her şeyin çok ideal olduğunu vurgulayan Yazgan, hedef olarak koydukları ve hiçbir zaman vazgeçmedikleri Uzak Doğu pazarında da yakın bir gelecekte yer alabilmek için üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti.

Avrupa, İtalya, Kiraz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk kirazı Avrupa'da ağızları tatlandıracak - Son Dakika Ekonomi

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