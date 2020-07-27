- Türk kirazı, Çinlilerin sofrasındaki yerini pekiştirecek - Son Dakika

- Türk kirazı, Çinlilerin sofrasındaki yerini pekiştirecek

PEKİN - Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde Türk kirazının Çin piyasasına girişi kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, "Ülkemizin, en büyük kiraz ithalatçısı Çin pazarında yerini almasından son derece memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde ilk toplu etkinlik gerçekleştirildi. Türk kirazının Çin piyasasına girişi kapsamında düzenlenen etkinlikte Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'in yanı sıra Çin Ticaret Bakanlığı'ndan ve Çinli şirketlerden temsilciler yer aldı. Büyükelçi Önen yaptığı açıklamada, "Bu lansmanda bir araya gelebilmemiz Türkiye'nin ve Çin'in salgınla mücadelede sağladığı başarılar sayesindedir. Bu vesileyle salgın nedeniyle Türkiye'de ve Çin'de hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Başsağlığı diliyoruz" dedi. Önen, "Türkiye'de ve Çin'de salgına karşı canları pahasına destansı bir mücadele veren sağlık personeline şükranlarımızı sunuyoruz. Bu çerçevede desteğimizi ve minnettarlığımızı göstermek için tüm Türk ve Çin sağlık çalışanlarını yürekten alkışlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çin, en büyük üç ticaret ortağımızdan biri haline geldi"

Türkiye ile Çin arasındaki ticaretin güçlendiğinin altını çizen Önen, "Çin ile 2001 yılında 1.1 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimiz, 2019 yılında 21.1 milyar dolara seviyesine gelmiştir. Bu süreçte Çin, en büyük üç ticaret ortağımızdan biri haline gelmiştir. Burada en önemli husus ikili ticaretin dengeli olması, kazan-kazan anlayışının bu süreçte şiar edilmesidir. Çin'e daha yüksek katma değerli ihracatı mümkün kılarak Çin ile ikili ticaretimizi daha sürdürülebilir ve dengeli bir yapıya kavuşturmak en büyük arzumuzdur" şeklinde konuştu.

"Dünya kiraz üretiminin yaklaşık yüzde 25'i Türkiye'de"

Türkiye'nin 2019 yılında dünyaya 161 milyon dolar tutarında kiraz ihraç ettiğini, Çin'e yapılan ihracatın ise 4.1 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Önen, "Dünya kiraz üretiminin yaklaşık yüzde 25'i Türkiye'de gerçekleştirilmektedir. Dünyanın önde gelen kiraz üreticilerinden birisi olan ülkemizin en büyük kiraz ithalatçısı Çin pazarında yerini almasından son derece memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Türk kirazının kalitesiyle öne çıktığına dikkat çeken Çinli temsilciler, Çin'in Türkiye'den kiraz ithal etmesinin çifte kazanç doğuracak bir iş birliği olduğunu, bunun iki ülke arasındaki ticaret açığının kapanmasına da fayda sağlayacağını kaydetti.

Türkiye'den Çin'e kiraz ihraç edilmesinin önünü açacak protokol, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çin Gümrükler Genel İdaresi arasında imzalanmış ve Haziran 2019 itibarıyla yürürlüğe girmişti. Ancak söz konusu tarihte kiraz hasadının başlamış olması nedeniyle 2019 yılında Türkiye'den Çin'e kiraz ihracatı 4.2 milyon dolar seviyesinde kalmıştı.