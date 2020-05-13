Türk kirazından sonra Türk elmasına Uzak Doğu vizesi - Son Dakika
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Türk kirazından sonra Türk elmasına Uzak Doğu vizesi

6 saat önce

Çin'e geçen sene haziran ayı itibariyle kiraz ihracatı yolunun açılmasından sonra şimdi de Türk elması Tayland pazarına giriyor.

Türk kirazından sonra Türk elmasına Uzak Doğu vizesi, System.String[]

Çin'e geçen sene haziran ayı itibariyle kiraz ihracatı yolunun açılmasından sonra şimdi de Türk elması Tayland pazarına giriyor.


Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Uzak Doğu'nun genel olarak Türk meyveleri için potansiyel arz eden bir pazar olduğunu söyledi. "Tayland'ın ithal ettiği elma birim fiyatı yüksek olduğu için tercih edilebilir bir pazar" diyen Uçak, elmanın Tayland'a gideceğini söyledi.


Uçak, "Yakın zamanda Çin'den sonra Tayvan ve Güney Kore'ye kiraz ihracatı açıldı. Tayland için de başta kiraz olmak üzere girişimler devam ediyor. Tayland Tarım ve Kooperatifler Bakanlığı bitki karantina yetkilileri tarafından Türkiye'de elma üretimi, ihracat, depolama gibi süreçler incelendi. Türkiye'den Tayland'a taze elma ihraç edilmesiyle ilgili bildirimin 22 Nisan'da Tayland Resmi Gazetesinde yayımlanmasıyla yaş meyve ihracatıyla ilgili ilk izni almış olduk. Konuyla ilgili nakliye metodu, bahçe gereksinimleri, kontrol ve paketleme sistemlerine ilişkin bildirim Tayland Tarım ve Kooperatifler Bakanlığı tarafından ayrıca iletilecek. Bizde bunları ihracatçılarımızla paylaşacağız. Tayland'ın ithal ettiği elma birim fiyatı yüksek olduğu için tercih edilebilir bir pazar. Aynı zamanda yıllık 150 bin ton elma ithal ediyor" şeklinde konuştu.


256 bin ton ihraç edildi


Elma ihracatında en büyük pazarın Hindistan olduğunu açıklayan Uçak, Orta Doğu, Asya, Avrupa ve Rusya pazarının ardından Türk elmasının Uzak Doğu pazarında da alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.


Uçak, "Türkiye elma üretiminde 3 milyon ton ile dünyada üçüncü sırada yer alıyor. 2019'da Türkiye'den dünyanın birçok noktasına 256 bin ton elma gönderildi ve 90 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Elma aynı zamanda dayanıklı bir ürün olduğu için hava yolu yanında deniz yoluyla da gönderilebiliyor. Uzak Soğu ülkeleri ve deniz aşırı ülkelere ihracat gerçekleştirmek için pazar arayışlarımız sürüyor. Çin, Güney Kore, Malezya, Singapur başta olmak üzere Uzak Doğu ve Güney Doğu Asya'ya yönelik iki tane Ur-Ge projemiz vardı. Korona virüsü nedeniyle planlarımızı beklemeye aldık. Normalleşme süreci sonrasında hedef pazarlara ulaşıp çalışmaları sürdüreceğiz" diye aktardı.


Meyve sebze ihracatı virüse takılmadı


Pandemi döneminde Ege Bölgesinde meyve ve sebze ürünlerine talebin yükseldiğini anlatan Hayrettin Uçak, şöyle devam edildi:


"Ege'de yaş meyve sebze yüzde 57,4 artış ile 68,7 milyon dolar, meyve sebze mamulleri ise yüzde 10,1'lik artış ile 215,4 milyon dolar oldu. İki sektör toplamda yüzde 19'luk artış ile 284 milyon dolara ulaştı. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın da yönlendirmeleri doğrultusunda Avrupa toparlanana kadar Uzakdoğu ve Asya ülkelerine odaklanarak ihracatımızı nasıl arttırabiliriz, neler yapabiliriz bunun üzerinde çalışıyoruz. İhracatçılar için bütün imkanlarını seferber eden Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu yıl genel olarak hasadı yaklaşan ürünlerin rekolteleri ve kaliteleri yüksek. Herhangi bir sorun olmazsa sezon bereketli geçecek. Yakın zamanda bütün ürünlerimiz hedeflediğimiz ülkelerin pazar tezgahlarında boy göstermeye başlayacak." - İZMİR

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzak Doğu, Tayland, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 01:06 Kaynak: İHA


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