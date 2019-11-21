Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov, "Türk iş insanları tarafından bize iletilen teklifler, bizler için de faydalı gözüküyor. İleride yapacağımız işlerde de faydalı olacaktır." dedi.

TOBB, TİM ve DEİK iş birliğiyle gerçekleştirilen "Türk-Kırgız İş Forumu" na katılan Boronov, günümüzde Kırgızistan ile Türkiye'nin siyasi iş birliğinin en yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Boronov, Türkiye'nin, Kırgızistan'ın sadece en önemli ticari ortağı değil, aynı zamanda kardeş bir ülke ve stratejik olarak da ortak olduğunu ifade ederek, "2018 yılının başında Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye ziyareti sonrası, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a resmi iş ziyareti gerçekleştirdi. Kırgızistan ile Türkiye arasında birbirine güven temelinde özel ilişki oluşturuldu. Türk-Kırgız ticari, ekonomik ilişkileri hızlı bir şekilde gelişiyor. Türkiye, Kırgızistan için en öncelikli devletlerden biridir." dedi.

Kırgızistan'ın konumunun Asya ile Avrupa kıtası arasında olduğu için ulaşım ve transit potansiyelinin yüksek olduğunu kaydeden Boronov, "Bizim ticaret hacmimiz son yıllarda iyi bir gelişme kaydetti. Kırgızistan'da yatırımcıları için uygun koşullar oluşturmuştur. Kırgızistan, vergi ve finansal sistemde serbest özelliğe sahip olup yatırımcıların hak ve hukuklarını korumak için güvenlik tedbirlerini yasal çerçevede almıştır. Yatırımcılara yenilikler ve kolaylıklar sağlamıştır." diye konuştu.

"Tercümansız anlaşabilme düzeyine çıkabilmeliyiz"

Forum öncesi, Türk iş insanlarıyla görüştüklerini anlatan Boronov, şunları söyledi:

"Türk iş insanları tarafından bize iletilen teklifler, bizler için de faydalı gözüküyor. İleride yapacağımız işlerde de faydalı olacaktır. Kırgızistan'da bugün de iş yapmakta olan Türk iş adamlarının sorunlarıyla bizleri de yakından ilgilendiriyor. Özellikle vergi konusunda kolaylıklar sağlamasında biz elimizden geleni yapacağız. Bu zamana kadar da iş birliği yapmaya devam ediyoruz. Kırgızistan'daki iş yatırımcılarla yurt dışındaki yatırımcılara aynı şartlar sağlanmıştır.

İki ülkenin iş insanlarıyla görüşme esnasında, şimdi olan şarttan farklı bir ortama gelmeliyiz yani tercümansız bir şekilde anlaşabilme düzeyine çıkabilmemiz lazım. İş faaliyetlerinin yapılması konusunda biz kanunları yeniden gözden geçirip uygun şartların sağlanması için elimizden gelen tüm çabayı göstermeliyiz."

Ulaşım, enerji, sanayi, turizm ve tarih alanında iş kurmak için Kırgızistan'da uygun şartlar bulunduğunu ifade eden Boronov, "Orta Asya bölgesinde yer alan Kırgızistan, Türk yatırımcılar için sadece bölgesel olarak değil, Avrasya Ekonomik Topluluğu kapsamında ve başka ülkelerde de faaliyet göstermeye yönelik olumlu planları var olan bir ülke. Ekonominin şeffaf olması, liberal ticaret ve parasal rejim gibi diğer ayrıcalıklarıyla Kırgızistan ticaret ve yatırım için önde gelen ülkelerden birisi. Altın, kömür, demir gibi yeraltı zenginlikleri bulunuyor." şeklinde konuştu.

Boronov, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini güçlendirmek, ticaret hacmini çoğaltmakla birlikte, yatırım girişimini ve iki ülkeyi de ilgilendiren projeleri gerçekleştirme çalışmalarını artırmalıyız. Bilgi ve iletişim teknoloji gibi öncelikli sektörlerine yatırım yapma konusunu gözden geçirmeye davet ediyorum. Türkiye'de olan, yeni olan teknolojileri bize getirme ve bizde olan hammaddelerinden faydalanmakla birlikte Kırgızistan'daki karma sanayiyi geliştirme konusunda yeni iş birliklerini yürütme niyetindeyiz."