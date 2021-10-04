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Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti - Son Dakika

Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti

04.10.2021 11:51
Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti, System.String[]

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar, 3 Ekim tarihinde kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiyi uzaklaştırdı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Nautical Geo araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik 29 Eylül'de NAVTEX yayımlandı. Büyük bölümü Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan bir sahada yapılması öngörülen çalışmanın Türkiye ile koordine edilmemesi üzerine geminin bayrak devleti Malta ve donatan şirketinin bulunduğu İtalya nezdinde diplomatik kanallardan girişimde bulunuldu.

3 EKİM'DE GİRME TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDU

Bununla birlikte faaliyetin Türkiye ile koordine etmesinin gerekliliği 1 Ekim'de yayımlanan NOTMAR ve NAVTEX ile denizcilere de duyuruldu. Türkiye'nin bu girişimlerine rağmen Nautical Geo araştırma gemisi, 3 Ekim sabah saatlerinde Türk Kıta Sahanlığı'na izinsiz girme teşebbüsünde bulundu.

DIŞARI ÇIKARILDI

Bunun üzerine Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasına ait bir gemi tarafından sorgulanarak ikaz edildi. Buna rağmen geminin kıta sahanlığına izinsiz girmesi üzerine araştırma gemisi Türk Kıta Sahanlığı'nın dışına çıkarıldı.

DAHA ÖNCE DE ENGELLENMİŞTİ

Öte yandan Nautical Geo araştırma gemisinin geçen hafta Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan Girit'in doğusundaki sahada izinsiz yapmaya çalıştığı faaliyet de yine Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca engellenmişti.

Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti

Güney Kıbrıs, Ekim, Türk, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti - Son Dakika
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