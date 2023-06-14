Türk kızı Afgan erkek ile nişanlandı, sosyal medyada eleştirilere cevap verdi - Son Dakika
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Türk kızı Afgan erkek ile nişanlandı, sosyal medyada eleştirilere cevap verdi

14.06.2023 10:45

Sosyal medyada paylaşılan video kısa süre içinde birçok yorumu beraberinde getirdi. Afgan bir erkekle nişanlanan Türk kızı gelen eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Sevgilisinin yüzünü gösteren ve avukat olduğunu söyleyen genç kız, 'Bizlerde ırkçılık olması imkansız. Biz farklı milletlerle büyüdük. Benim sevgilim mülteci değil. Sevgilin Afgan olmasaydı da Fransız olsaydı ne kadar güzel derdiniz. Müslüman olduğu için mi zorunuza gitti' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Afgan bir erkekle nişanlandığını belirten Türk kızı, çektiği video ile adından söz ettirdi. Bahsi geçen videoda Türk erkeklerini aşağılayan genç kızın, Afgan nişanlısını göklere çıkarması dikkat çekti.

"TIRNAĞINDAKİ KİR OLAMAZSINIZ"

Türk kızı yayınladığı videoda "Afgan dediğiniz kişinin tırnağındaki kir olamazsınız. Sizin sadece rüyanızda görebileceğiniz o Alman pasaportuna sahip benim kocam" ifadelerine yer verdi. Bu video kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada birçok kişi bu videoyu eleştiren yorumlar yaptı.

"MÜSLÜMAN OLDUĞU İÇİN Mİ ZORUNUZA GİTTİ?"

Türk kızı gelen eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Sevgilisinin yüzünü gösteren ve avukat olduğunu söyleyen genç kız, "Bizlerde ırkçılık olması imkansız. Biz farklı milletlerle büyüdük. Benim sevgilim mülteci değil. Sevgilim Afgan olmasaydı da Fransız olsaydı, İngiliz olsaydı 'Ne kadar güzel' derdiniz. Müslüman olduğu için mi zorunuza gitti?" dedi.

YORUMLAR (1)
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