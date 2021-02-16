Türk kızı Ayla'nın büyük başarısı! İsveç'teki Masterchef yarışmasında finale kaldı - Son Dakika

Türk kızı Ayla'nın büyük başarısı! İsveç'teki Masterchef yarışmasında finale kaldı

16.02.2021 15:46
Türk kızı Ayla'nın büyük başarısı! İsveç'teki Masterchef yarışmasında finale kaldı, System.String[]

İsveç'te aşçıların yeteneklerini sergilediği televizyon programı Masterchef İsveç yarışmasına katılan 23 yaşındaki Türk yarışmacı Ayla Canpunar, finale kalan 9 yarışmacı arasında yer aldı.

İsveç'te aşçıların yeteneklerini sergilediği televizyon programı Masterchef İsveç yarışmasına katılan 23 yaşındaki Türk yarışmacı Ayla Canpunar, finale kalan 9 yarışmacı arasında yer aldı. Yarışmada finale kalan 9 kişiden biri olduğu için mutlu olduğunu belirten Canpunar, hedefinin çocukluk yıllarında annesinden öğrendiği Türk mutfağını İsveç'te tanıtmak olduğunu ifade etti.

Üniversite öğrencisi olduğunu belirten Canpunar, "İsveç'in en çok izlenen Masterchef yemek yarışma programında 40 kişi arasından finale kalan 9 kişiden biri oldum. Küçüklüğümden beri annemin mutfakta yaptığı Türk yemeklerini ilgiyle izlerdim. Babamın çalıştırdığı restoranda da farklı ülkelerin mutfağından yemekler öğrendim. Daha sonra binlerce kişinin müracaat ettiği Masterchef İsveç yarışmasına başvurdum. 40 kişi arasına girdim. Türk yemeklerinin de tanıtımını yaparak 9 kişinin mücadele edeceği finale kaldım" dedi.

Türk kızı Ayla'nın büyük başarısı! İsveç'teki Masterchef yarışmasında finale kaldı

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Türk kızı Ayla'nın büyük başarısı! İsveç'teki Masterchef yarışmasında finale kaldı - Son Dakika Magazin


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