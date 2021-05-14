Kızılay'dan 10,8 milyon kişiye Ramazan yardımı - Son Dakika

Kızılay, 'Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere Hilal Olsun' sloganıyla başlattığı kampanya ile Ramazan ayı boyunca yurt içi ve yurt dışında 10.8 milyon kişiye hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan yardımları ulaştırdığını açıkladı. Kampanyanın başındaki hedefin üstüne çıkıldığı ve yardımların, Türkiye ile 20 ülkedeki vatandaşlara gönderildiği kaydedildi.

Kızılay; delegasyonlar, şube ve temsilcilikler, Genç Kızılay ekipleri, kadın kolları ve gönüllülerinin özverili çalışmalarıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanına yardım elini ulaştırdığını duyurdu.

TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINA ULAŞTI

Kızılay personeli ve gönüllüleri yurt içinde yardımlarıyla 10 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaş ve çocuğa 216 milyon lira değerinde yardım ulaştırdı. Ramazan ayı boyunca nakdi yardım, gıda kolisi, mobil alışveriş kodları, bayramlık ve hijyen malzemelerinin yanı sıra pide, iftariyelik, sahurluk, çorba, su ve tatlı dağıtan ekipler, Türkiye genelinde bulunan 26 aşevi ve 44 mobil ikram aracıyla da kapı kapı gezerek sıcak iftar yemeklerini ulaştırdı. Ramazan yardımlarında pandemi ve doğal afetlerden en çok etkilenenlere öncelik veren ekipler, özellikle hizmet sektörü çalışanları ve gündelik çalışanlara yönelik yardım faaliyetleri gerçekleştirdi.

TÜRKİYE İLE 20 ÜLKEDE RAMAZAN SEVİNCİ

Ramazan ayının başında Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Endonezya, Filistin, Güney Sudan, Irak, Kosova, KKTC, Kuzey Makedonya, Pakistan, Senegal, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen'e yardımlarını ulaştırmak için kolları sıvayan Kızılay ekipleri, Afrika ülkesi Nijer'i de unutmayarak toplamda 20 ülkedeki ihtiyaç sahibi kişi ve çocukların yüzünü gülümsetti.

Yurt dışında 800 bin civarında ihtiyaç sahibine hayırsever bağışçıların yardımlarını ulaştıran Kızılay ekipleri, yaklaşık 20 milyon lira değerinde yardım malzemesini hizmete sundu. Yetim çocukları da düşünen Kızılay, 'Dünya Yetimler Gününde' on binlerce yetime iftar verdi. Böylece Türkiye ile birlikte 20 ülkede toplam 10.8 milyon ihtiyaç sahibine 236 milyon lira değerinde yardım malzemesi gönderildi.