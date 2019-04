Türk Kızılay 101. Olağan Genel Kurulu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dış politikada hiçbir konuda dayatmalara, masabaşı oldu bittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz.

Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen Türk Kızılay 101. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasına, hilal-i ahmerin yurt içinde ve yurt dışında en vakur şekilde dalgalanması için her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini katılımcılara ileterek başladı.



Milletin kurumu Kızılayın kalplerde umudu yeşerten, gönülleri ısıtan ve yüreklere sürur veren kırmızı hilalin fedakar taşıyıcısı olduğunu ifade eden Oktay, Türk Kızılayın, Türk milletinin misafirperverliği, yardımseverliği ve cömertliğinin yansıdığı köklü bir kuruluş olduğunu belirtti.



Türk Kızılayın dünyadaki örneklerinin aksine 150 yıldır tarafsızlığını net şekilde koruyarak Türkiye'nin şefkat elinin uzandığı gönüllerde yer ettiğine dikkati çeken Oktay, "Kızılay 1903 ve 1941'de gerçekleşen Van depremlerinde olduğu gibi 2011 Van depreminde de vatandaşlarımızın yanındaydı.1989'da Bulgaristan'dan ülkemize gerçekleşen göç sırasında göçmenleri yine Kızılay karşılaşmıştı. Körfez Savaşı döneminde Irak'tan göç eden kardeşlerimizin ve son yıllarda yaşanan insani krizler nedeniyle Suriye ve Irak'tan topraklarımıza sığınan kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarını gideren de Kızılayımızdı. Geçtiğimiz günlerde İran'da yaşanan sel felaketinde afetzedelerin yardımına yine en ön saflarda Kızılay koşmuştur." ifadelerini kullandı.



Oktay, Osmanlı Kızılay Cemiyeti Yıllığına Kızılay Hanımlar Başkanı tarafından 1913 yılında not düşülen, "Kızılay, kalplerin yöneliş yeri ve birleştikleri merkez olmuştur. Bu cemiyeti var eden ve azimli vatanseverlikleriyle bu büyük müesseseye destek olan hamiyet sahipleri takdir ve övgünün üzerindedir." satırlarının Kızılayın dünden bugüne duruşunu net şekilde ortaya koyduğunu söyledi.



"TÜRKÖK projesi takdire şayan"



Cephede yaralı askerlerin tedavisi için çıktığı yolda Kızılayın, bugün küresel bir yardım kuruluşuna dönüşmüş olmasının haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Peygamber Efendimiz, 'İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır.' buyuruyor. Böyle bir inancın mensupları olarak, ülke içinde ve dışında yüz binlerce insana yardım ulaştırılmasına katkı sağlamanın değerinin bilincindeyiz. Bu şuurla Kızılay, afetten kan ihtiyacına, göç ve mülteci hizmetlerinden uluslararası yardım faaliyetlerine kadar her konuda kendi alanının marka kurumu haline gelmiştir. Türk Kızılay, ülke çapında yaygınlaştırdığı afet müdahale ve afet lojistik sistemleri ile dünyanın en iyi afet örgütlenmelerinden birine sahiptir. Bunun yanı sıra Kan Bağış Merkezleri ve 350'den fazla Mobil Kan Bağış Aracı ile ülkemizin ihtiyacı olan kanın tamamının gönüllü bağışçılardan karşılanması konusunda önemli aşama kaydetmiştir. Kızılay çabalarıyla 2015'te 1,9 milyon kan bağışı varken günümüzde bu sayı 2,7 milyonu aşmıştır. Ayrıca güvenli kan temini konusundaki başarısını ilik nakli ve kök hücre tedavisi alanına da taşıyan Kızılayın, Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü TÜRKÖK projesi takdire şayandır. Proje vesilesiyle toplanan kök hücre bağışlarıyla kemik iliği bankası oluşturulmuş, şifa bekleyen bine yakın hastamız kök hücre nakliyle sağlığına kavuşmuştur."



Oktay, ülkenin 780 bin kilometrekaresinin yanı sıra Kızılayın Afrika, Asya ve Balkanlara uzanan gönül coğrafyasında iftihar vesilesi faaliyetlere imza attığını söyledi.



Son yıllarda uluslararası yardım faaliyetlerine ağırlık veren Kızılayın, geçtiğimiz 10 yılda 138 farklı ülkede afetlere müdahale ettiğini, ihtiyaç sahiplerinin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığını anlatan Oktay, Haiti'den Mogadişu'ya, Myammar'dan Filistin'e kadar mağdur ve mazlumların yardımına koşan, gidilmez, ulaşılmaz denilen yerlere cesaret ve fedakarlıkla ulaştığını dile getirdi.



AFAD Başkanlığı yaptığı dönemden bu yana yurt içinde ve yurt dışında hangi afet bölgesine gittiyse Kızılayın hilal-i ahmeri ile karşılaştığını vurgulayan Oktay, her geçen gün kapasitesini artırarak insani yardım çalışmalarında küresel bir aktör haline gelen Kızılayın yurt dışındaki çalışmalarını da yakından takip ettiğini vurguladı.



"İnsani yardım sıralaması yüz akımız"



Fuat Oktay, her zaman insanı temel alan politikalar çerçevesinde bir afet, felaket yaşandığında en hızlı şekilde vatandaşın yanında olma ve yaraları en hızlı şekilde sarmanın devletin dirayetine, gücüne ve inceliğine yakışan bir tutum olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkiye geçen yıl açıklanan küresel insani yardım raporuna göre 8 milyar doların üzerinde gerçekleşen yardım tutarıyla dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi konumuna yükselmiştir. İnsani yardım sıralamasında geldiğimiz bu seviye bizim için yüz akıdır. Türk Kızılayı gibi yüksek organizasyon kabiliyetine ve donanıma sahip marka kurumlarımızla faaliyet göstermemiz, güçlü ve iddia sahibi bir devlet olmamızın yansımasıdır. Türkiye bugün, etkisini sadece yakın çevresinde değil dünya genelinde hissettiren çok boyutlu, ilkeli, girişimci ve insani dış politika anlayışına sahiptir. Dış politikada gücümüzü jeopolitik konumumuzdan, ülkemizin siyasi istikrarından, büyüyen ekonomimizin kazandırdığı ivmeden ve kültürel zenginliğimizden aldığımız kadar insani ve vicdani duruşumuzdan da alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde diplomatik aygıtlarımızı her zaman en etkin şekilde kullanarak bölgenin lideri, dünyanın vicdanı olma yönünde gayret gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Bu anlayışın sonucu olarak yumuşak güç kurumlarımız da diplomasinin ayrılmaz birer parçası ve tamamlayıcısı haline gelmiştir."



Oktay, gidilmeyen yerlere ulaşan Türk Hava Yollarının, gönül coğrafyasının her daim yanında olan TİKA, AFAD ve Kızılayın insani ve vicdani diplomasinin önemli bayrak taşıyıcıları konumunda olduğunu bildirdi.



Dış politika



Gelinen nokta itibarıyla AFAD, TİKA ve birçok sivil toplum kuruluşunun hiçbir faaliyetinde Kızılayı yalnız bırakmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle konuştu:



"Tüm bu kurumlarımız sayesinde al bayrağımızla, Türk Kızılayının kırmızı hilaliyle, umudun sembolü, dayanışma ve paylaşmanın diğer adıyız. Biz dünyanın neresinde olursa olsun yaşanılan insani krizler karşısında kayıtsız kalanlardan olmadık. Bir yandan yaklaşık 4,7 milyon mülteciye ev sahipliği yaparken diğer yandan da dünyanın vicdanına 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykırmamız insan odaklı dış politikamızın en somut tezahürleridir. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki ne kadar hizmet verirseniz verin insani yardım ihtiyacı, mülteci sayısı, aç insan sayısı daha fazla. Sorgulamamız gereken, dünyayı bu konuma getiren sistem. Dünya 5'ten büyüktür demekle bunu sorguluyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin hukuk mücadelesi önceliğimiz olacak. Dış politikada dayatmalara, masabaşı oldu bittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz. Uluslararası arenada ilkeli ve dik duruşumuzu sürdüreceğiz."



Oktay, gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm Kızılaycıların bir insanlık destanı yazdığını, bu destanın sürmesi ve köklerinde bulunan gönüllülük esasının yarınlarına taşınması için sayısı 20 bini bulan gönüllü sayısının artarak çoğalması gerektiğini vurguladı.



Genç Kızılay Teşkilatı



Kızılay bünyesinde yakın bir süre önce Genç Kızılay Teşkilatının kurulmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirten Oktay, şunları kaydetti:



"Kızılay kültürünün yeni nesillere aktarılması ve gönüllü gençlerin Kızılay yapısının içinde yer alıp proje üretiyor olması, yarınlar açısından umut vericidir. Bu vesileyle Genç Kızılaya çalışmalarında başarılar diliyorum. Az önce Sayın Başkan Kerem Kınık, Kızılay'ın 10 yıllık vizyonunu, 'insanı ve toplumu güçlendirmek ile Kızılayı güçlendirmek' olarak açıkladı. Bu çerçevede belirlenen hedefler doğrultusunda biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elbette üzerimize düşeni yapacağız. Yeni iş birlikleri ve projelerle, Türk Kızılayını büyütmek, operasyonel kabiliyetini artırmak ve teşkilatını güçlendirmek için gayret edeceğiz. Ancak Kızılayın, ihtiyaç sahibi hayatlara dokunabilmesinin, hayır sahiplerinin Kızılaya sağlayacağı destek nispetinde mümkün olduğunu unutmamalıyız. İnanıyorum ki Türk Kızılayı, gönüllülerin ve bağışçıların da desteğiyle kapasitesini artırmaya devam edecektir. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımızı Kızılay gönüllüsü ve Kızılay bağışçısı olmaya davet ediyor, 101. Olağan Genel Kurulun hayırlı olmasını diliyorum."



Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık tarafından ebru sanatı ile süslenen hilal hediye edildi.

