Türk Kızılay 101. Olağan Genel Kurulu

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık , "İtibar araştırmamıza göre milletimizin yüzde 97,2'si Kızılayımızı başarılı buluyor. Bu rakam 10 yıl önce yüzde 40'lar seviyesindeydi." dedi.ATO Congresium'da yapılan 101. Olağan Genel Kurulun açılışında konuşan Kınık, Kızılayın bundan tam 150 yıl önce, kalbi iyilikle çarpan, cephedeki yaralı ve hasta askerlerin dertleriyle dertlenen bir grup "iyi insan" tarafından kurulduğunu anımsattı. Türk Kızılayı kurulduğu günden itibaren himaye eden başka iyi insanların da olduğunu belirten Kınık, "Kızılayımız Abdülaziz Han 'ın himayelerinde kuruldu, o günden bugüne kadar da padişahlarımız, ardından ise cumhurbaşkanlarımız hep fahri başkanlarımız oldular. Onların himayelerinde çalışmaktan hep gurur duyduk. Bu vesileyle Kızılayımız üzerinden müşfik ellerini hiç çekmeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'a da şükranlarımızı arz ediyoruz." diye konuştu.Kınık, sadece son üç yılda bile milyonlarca ihtiyaç sahibinin Kızılayın uzattığı el ile hayata yeniden tutunduğunu ifade ederek, geçen yıl çeşitli vesilelerle Türkiye 'de 16 milyon kişiye hayırseverlerle dost eli uzatıldığını bildirdi.Yaklaşık 4 milyon hasta ve yaralıya kan ulaştırıldığını anlatan Kınık, "Ülkemizde meydana gelen tüm afetlerde çadırımızla, battaniyemizle, sıcak yemeğimizle afetzedelerin yanlarındaki yerimizi aldık. Sadece ülkemiz mi? Yine sadece geçtiğimiz yıl 51 ülkede, yönünü Türkiye'ye dönen mazlumların elini tuttuk, 7 milyon kişiye Türk milletinin kardeşliğini ulaştırdık." dedi.Şu an 16 ülkede insani yardım çalışması yürütüldüğünü aktaran Kınık, "Kızılaycılar, ilhamlarını Çanakkale 'de kendi oğluna değil, başka Mehmetçik'e şifa vermeye koşan Hilal-i Ahmer Doktoru Tarık Nusret'ten almıştır." ifadelerini kullandı."İkinci ana stratejik hedef belirledik"Kınık, 2030'a kadar Kızılayın yürüyeceği yolun haritasını çıkardıklarını belirterek, "Artık hangi otobanda ne kadar hız yapacağımızı, hangi patikayı hangi adımlarla geçeceğimizi daha iyi biliyoruz. İki ana stratejik hedef belirledik." bilgisini verdi.Bu hedeflerden birinin "Toplumsal Dayanıklılık" olduğunu anlatan Kınık, "Biz biliyoruz ki mukavemeti güçlü toplumlar, gerek doğasal gerekse beşeri afetlerin üstesinden daha rahat gelir. Toplumsal Dayanıklılığın altında ise zihnen ve bedenen sağlıklı, olağanüstü durumlar için eğitilmiş, sadece kendi ülkesi için değil dünyanın geleceği için çaba gösteren bireyler vardır. Bu bireylerin oluşturacağı topluluklar küresel açlıkla, yoksullukla savaşabilir. Daha yaşanabilir bir çevre için adım atabilir." değerlendirmesinde bulundu.Kızılayın 2030 stratejisini oluştururken, Türkiye'nin milli vizyonunu ve 2030 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun 2030 stratejilerine uyumun gözetildiğini dile getiren Kınık, şunları kaydetti:"Dünya insani yardım örgütleri, üzerlerindeki bu ağır yükle ancak daha iyi organize olarak mücadele edebilir. Kızılay olarak ikinci stratejik hedefimizi; güçlü yönetişim ve kurumsal güveni daha da artırmak olarak belirledik. Bizler daha çevik olmalıyız daha yenilikçi olmalıyız daha şeffaf ve hesap verebilir olmalıyız. Katılımı teşvik etmeli, dalgalı değil istikrarlı bir finansal yapıya sahip olmalıyız. Ancak bu yolla sağlıklı planlar yapabilir, daha etkin insani yardım operasyonları yürütebiliriz.Ülkemizde ve dünyada insani yardım ve afet sivil alanda güçlü bir sektör olarak gelişiyor. Ancak bu sektörün oyuncularının daha verimli daha özgün alanlarda uzmanlaşmış ve küresel ölçekte etkinliğini artırmış bir yapıya kavuşması için sektörümüzün yasal bir çerçeveye ihtiyacı var. Bu çerçevede eşgüdüm ve sektörel gelişmeye hizmet edecek sivil bir İnsani Yardım Kuruluşları Birliğinin sektöre ve Kamuya çok büyük katkılarının olacağını düşünüyoruz.""Kurumun her kuruşunu kutsal biliyoruz"Gençlerin Kızılayın geleceği olduğunu vurgulayan Kınık, üniversitelerde ve şehirlerdeki teşkilatlanmanın daha da artırılması gerektiğini söyledi.Kınık, "Önceki gün elimize gelen son itibar araştırmamıza göre milletimizin yüzde 97,2'si Kızılayımızı başarılı buluyor. Bu rakam 10 yıl önce yüzde 40'lar seviyesindeydi. Milletimizin memnuniyetini yüzde 100'e ulaştıracak olan sizlersiniz ve bunu başaracağınıza da şüphem yok. Yine aynı araştırmaya göre, milletimiz bizim mazlum karşısında tamamen tarafsız olduğumuzu teyit ediyor. Halkımızın yüzde 90'ı din, dil, ırk gibi ayrımlar yapmadığımızı belirtiyor. İyiliğin amiral gemisi Kızılayımızı aynı rota ile yüzdürecek olanlar da sizlersiniz. Buna da en içten duygularımla inanıyorum." açıklamasında bulundu.Yaptıkları görevin yükünün ağır ve vebalinin büyük olduğunu bildiklerinin altını çizen Kınık, Kızılayın milletin dişinden tırnağından artırarak yaptığı hayırlarla varlığını sürdürdüğüne dikkati çekti.Kınık, "Kurumun her kuruşunu kutsal biliyoruz. Bundan sonra da tüm çalışmalarımızı yorulmadan, yılmadan bu bilinçle yürüteceğimizden emin olmanızı isteriz." dedi.