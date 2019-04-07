Türk Kızılay 101. Olağan Genel Kurulu Başladı
1 saat önce
Türk Kızılay 101. Olağan Genel Kurulu başladı.
Türk Kızılay
101. Olağan Genel Kurulu başladı.
ATO Congresium'da düzenlenen Genel Kurul'da, yeni başkan ve yönetim kurulu belirlenecek.
Genel Kurul, Divan Kurulu üyelerinin seçilmesi ve gündemin bildirilmesinin ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Mevcut yönetim döneminde gerçekleştirilen icraatların ibra edileceği, gelir ve giderler hakkındaki önergelerin oylamaya sunulacağı Genel Kurul, protokol konuşmalarının yapılması sonrasında yeni genel başkanın seçimiyle sona erecek.
Yeni dönem başkanlığı için Kerem Kınık
, tek aday oldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:13 Kaynak: AA
Çocuklar Duymasın Haftaya Sezon Finali Yapıyor
Dirar'ın Menajerinden Ücret Açıklaması: Maaşı Almak İçin Uzun Süre Bekledik
Ahmet Türk'ü Kızdıran Olay: Bu Ne Telaş, Bu Ne Aymazlık
Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi?