Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay 101. Olağan Genel Kurulu Başladı

Türk Kızılay 101. Olağan Genel Kurulu Başladı

1 saat önce

Türk Kızılay 101. Olağan Genel Kurulu başladı.

Türk Kızılay 101. Olağan Genel Kurulu Başladı, System.String[]
Türk Kızılay 101. Olağan Genel Kurulu başladı.

ATO Congresium'da düzenlenen Genel Kurul'da, yeni başkan ve yönetim kurulu belirlenecek.

Genel Kurul, Divan Kurulu üyelerinin seçilmesi ve gündemin bildirilmesinin ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mevcut yönetim döneminde gerçekleştirilen icraatların ibra edileceği, gelir ve giderler hakkındaki önergelerin oylamaya sunulacağı Genel Kurul, protokol konuşmalarının yapılması sonrasında yeni genel başkanın seçimiyle sona erecek.

Yeni dönem başkanlığı için Kerem Kınık, tek aday oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:13 Kaynak: AA

Kızılay, Güncel
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