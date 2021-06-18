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Türk Kızılay, 135 bin gönüllüsüyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor - Son Dakika

Türk Kızılay, 135 bin gönüllüsüyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

18.06.2021 11:05

Türk Kızılayın hayata geçirdiği "gonulluol.org" platformuna üye olan 135 bin 300 gönüllü, farklı alanlarda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarken aldığı puanlarla hem sembolik hediyeler kazanıyor hem de uluslararası görevlerde yer alma imkanı buluyor.

Türk Kızılayın hayata geçirdiği "gonulluol.org" platformuna üye olan 135 bin 300 gönüllü, farklı alanlarda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarken aldığı puanlarla hem sembolik hediyeler kazanıyor hem de uluslararası görevlerde yer alma imkanı buluyor.

Gönüllü Yönetimi Direktörü Nurdal Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hedef 2030 Stratejisi" doğrultusunda, Kızılayın tüm süreçlerinde gönüllü katılımını sağlamayı, gönüllülerinin aktif ve nitelikli katkılarından verimli şekilde istifade edebilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kızılayın, bu hedef doğrultusunda tüm gönüllüleri tek çatı altında toplayabilmek için Gönüllü Yönetim Sistemi "gonulluol.org" platformunu hayata geçirdiğini aktaran Durmuş, sistemin Türkiye'de gönüllülüğün gelişimine katkı sunan dijital bir platform olduğunu söyledi.

Platformda birbirinden farklı 34 alan bulunduğunu aktaran Durmuş, temel amaçlarının vatandaşların gönüllülük faaliyetlerine sağlıklı şekilde katılıp eğitim alabilmeleri ve gönüllü faaliyetlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Gönüllük sisteminin, 5 Aralık 2020 Dünya Gönüllüler Günü'nde hizmete açıldığını anımsatan Durmuş, "Şu anda 135 bin 300 gönüllümüz, sistemde aktif olarak görev alıyor. 6 ay içerisinde de 2 bin 500'den fazla görev açıldı ve 47 binden fazla gönüllümüz, bu görevlere aktif olarak katılarak katkı sundu. Gönüllülerimizin yüzde 56'sı kadınlardan oluşuyor. " bilgisini verdi.

Kadınlar daha aktif

Kadınların görevlerde aktif rol oynadığını vurgulayan Durmuş, şunları kaydetti:

"Kızılay, bildiğiniz gibi bir şefkat ve merhamet eli. Kadınlarımız, aile, çocuk, engelli, yaşlılar, yalnız yaşayan kadınlar ve mahallelerde oluşan sorunlarla ilgili daha duyarlı, bu noktada bize gerçekten büyük değer katıyorlar. Şu anda diş hekiminden doktora, sosyal hizmet uzmanından psikoloğa kadar ve öğrencilerin de yer aldığı çok farklı alanlarda gönüllümüz var. Kızılayın temel hizmet alanları, gönüllülük alanları sosyal hizmet ve psikososyal olduğu için saha çalışmalarında bu konuda gönüllülük yapmak isteyenler daha yoğunlukta."

Görevlendirmelere ilişkin bilgi veren Durmuş, Türkiye'nin neresinde, hangi alanda gönüllüye ihtiyaçları varsa o bölgenin lokasyonunu ve görevin şartlarını belirten görevler açtıklarını anlattı.

Görevler açıldığında, bildirimle o bölgedeki gönüllüye otomatik olarak iletildiğini vurgulayan Durmuş, "Gönüllülerimiz, kendi yetkinlikleri ve profesyonelliklerine göre, o göreve başvuruyor ve yerinde o görevi icra ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve 980'den fazla ilçesinde aktif olarak günlük görevler açılıyor." ifadelerini kullandı.

Sisteminde puanlamanın da olduğunu aktaran Durmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gönüllülerimiz, katıldıkları her görevin zorluğuna ve kolaylığına göre bir puanlama sistemine tabi tutuyorlar. O puanlar biriktikçe de gönüllülerimizin hilalleri tamamlanıyor, puanlarına göre uzman gönüllü, lider gönüllü oluyorlar. Bunların sonucunda da küçük motivasyon amaçlı hediyeler veriyoruz. Çanta, ilk yardım seti, gönüllü yeleği veriyoruz veya uluslararası görevlere kurumumuz tarafından gönderiliyor. Tabii ki her katıldıkları görevde sistem onlara otomatik bir katılım sertifikası, belge ve gönüllü kimlik kartı veriyor. Birçok şirketle yaptığımız anlaşmalar da Kızılay gönüllüsü olanlara ekstra indirimler sağlıyor. Bu anlamda hem motivasyonları sağlanıyor hem de çok farklı alanlarda gönüllük deneyimi yaşıyorlar, tecrübe kazanıyorlar."

Durmuş, 2020'nin Türkiye için bir afetler yılı olduğuna dikkati çekerek, Kızılayın, pandemi süreci, Elazığ depremi, Edirne sınırındaki göç hareketliliği, Van depremi, Giresun seli, İzmir depreminde gönüllüleriyle devletin yanında sahada olduğunu dile getirdi.

Elazığ depreminde 7 bin 800 gönüllünün bütün çalışmalarda aktif görev aldığına işaret eden Durmuş, "Türkiye'nin bütün illerinde ve ilçelerinde pandemi sürecinde gönüllülerimiz yanımızda ve sahadaydı. Türkiye'nin dört bir yanında gönüllülerimiz insanların alışveriş ihtiyaçlarını giderdi, faturalarını ödedi, evcil hayvanlarını götürüp parkta gezdirdi." dedi.

Gönüllülerin çevre sorunlarıyla da alakadar olduğunu söyleyen Durmuş, denizleri, ormanları temizlediklerini, sokak hayvanlarıyla ilgilendiklerini anlattı.

Gönüllü Yönetim Sistemi

Türk Kızılay gönüllüsü olmak isteyen vatandaşların "gonulluol.org" platformuna girerek kayıt yaptırması ve ayrıntılı olarak profillerini niteliklerine göre doldurması gerekiyor. Gönüllüler, profil bilgilerine göre, niteliklerine ve gönüllülük alanlarına uygun görevler olduğunda bilgilendiriliyor.

Gönüllüler, katılacakları alanın gereklilikleri veya ilgi alanlarına uygun çevrim içi veya yüz yüze eğitimlere katılabiliyor. Eğitimlerin sonunda gönüllülere katılım belgesi oluşturuluyor.

Gönüllüler, kendilerine uygun görevlere sistem üzerinden filtre uygulayarak ulaşabiliyor, görev detaylarında belirtilen bilgilere göre de görevlere başvuru yapabiliyor.

Sahada yürütülen çalışmalar "gonulluol.org" üzerinden fotoğraf ve video eklenerek paylaşılabiliyor.

Gönüllüler, "gonulluol.org" üzerinden aldıkları eğitimler, katıldıkları görevler, gerçekleştirdiği paylaşımlar gibi tüm işlemlerde belirlenmiş puanları kazanarak gönüllülük kariyerlerini ilerletebiliyor.

Öte yandan en yaşlı gönüllünün 84, sistemdeki yaş ortalamasının ise 26 olduğu belirtildi.

Türk Kızılay, 135 bin gönüllüsüyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
Türk Kızılay, 135 bin gönüllüsüyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
Türk Kızılay, 135 bin gönüllüsüyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
Türk Kızılay, 135 bin gönüllüsüyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Türkiye, Kızılay, Aralık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, 135 bin gönüllüsüyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor - Son Dakika


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