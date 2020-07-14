Türk Kızılay, 15 Temmuz'da meydanlarda olacak - Son Dakika

Türk Kızılay, 15 Temmuz'da meydanlarda olacak

Türk Kızılay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenecek etkinliklere katılacak, kan bağışı kampanyasıyla da farkındalık oluşturacak.

Türk Kızılay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenecek etkinliklere katılacak, kan bağışı kampanyasıyla da farkındalık oluşturacak.

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Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, milletin kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz'u kutlamak, bu uğurda can veren Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder olmak üzere aziz şehitleri yad etmek ve milli birliğe sahip çıkıldığını dünyaya duyurmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ülke genelinde bir dizi etkinlikler düzenlenecek.

Hain kalkışmanın dördüncü yılında ülke genelinde gerçekleştirilecek etkinliklerde Kızılay, 15 Temmuz için simge alanlara giderek sosyal mesafe kuralları çerçevesinde meydanlarda bulunacak vatandaşlara, geçen yıllardaki gibi destek olacak.

Vatandaşlara ikramlarda bulunacak olan Kızılay, "Canımız da Kanımız da Bu Vatana Feda" sloganlı bağış çalışmasıyla da farkındalık oluşturacak.

Online platformlarda "15 Temmuz ve Sivil Toplum" panelini de gerçekleştirecek olan Kızılay, Çanakkale'de hizmete sunduğu Kızılay Ağadere Müzesi'nin bulunduğu alanda Genç Kızılay gönüllüleriyle demokrasi nöbeti tutacak, Kızılay Şehidi Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder için Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde anma programı düzenleyecek.

"Demokrasi ruhunu hep birlikte yaşatacağız"

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye'deki tüm Kızılay şubeleri, üyeleri, profesyonel birimleri, gönüllüleri ve Kızılay gençliğinin kutlamalara eşlik edeceğini belirtti.

Aradan geçen dört yılda gerek şehit aileleriyle gerekse gazilerle yan yana olduklarını, onlara her türlü desteği vermeye çalıştıklarını dile getiren Kınık, "Kızılay olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde diğer yıllarda da olduğu gibi vatandaşlarımıza eşlik edeceğiz. Şehitlerimiz için düzenlenen mevlit programlarında yer alacağız. Demokrasi nöbetlerinin olduğu her noktada vatandaşlarımıza ikramlarda bulunacağız. Farkındalık oluşturmak için düzenleyeceğimiz kan bağışı kampanyasıyla çalışmamızla 'Canımız da Kanımız da Bu Vatana Feda' diyeceğiz. Demokrasi ruhunu hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:41 Kaynak: AA

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