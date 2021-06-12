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Türk Kızılay 153. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor - Son Dakika

Türk Kızılay 153. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor

12.06.2021 09:23
Türk Kızılay 153. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor, System.String[]

Dünyanın sayılı, bölgesinin ise en güçlü insani yardım kuruluşu olan ve 153 yılı geride bırakan Kızılay, yardımseverlerin her geçen gün artan desteği ile ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor.

Dünyanın sayılı, bölgesinin ise en güçlü insani yardım kuruluşu olan ve 153 yılı geride bırakan Kızılay, yardımseverlerin her geçen gün artan desteği ile ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kızılay 153 yıldır büyüyen bir 'iyilik' hareketidir. Milyonlarca gönüllünün tarih boyunca verdiği su ile büyüyen bu 'iyilik çınarı' bugün kurduğu çağdaş sistemlerle dünyada 'iyilik' var olduğu sürece insan acısını dindirmeye devam edecektir" dedi. 11 Haziran 1868'de bir grup idealist doktor tarafından "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan, 1877 yılında "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti", 1923 yılında "Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti", 1935 yılında ise "Türkiye Kızılay Cemiyeti" adını alan Türk Kızılay 153. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kızılay'ın kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, "Kızılay 153 yıldır büyüyen bir 'iyilik' hareketidir. Gönüllü bir grup 'iyi' insan tarafından kurulmuştur ve 1, 5 asrı geçen varlığını da gönüllü 'iyi' insanların desteğine borçludur. Yeryüzünde iyilik var olduğu sürece de bu kurumun bayrağı nerede ihtiyaç sahibi varsa orada dalgalanacaktır" dedi.

"Mehmetçiğin hep yanında"

Kızılay'ın Mehmetçiğe yardım etme gayesi ile kurulduğunu hatırlatan Dr. Kerem Kınık, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kızılay Osmanlı-Rus Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen sürede, Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan askerlerin yardımına koşmuştur. İstanbul'da görülen büyük kolera salgınından bu yana, yurdumuzda meydana gelen tüm doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin bakımını, yerleşim ve beslenmelerini sağlayan Kızılay, koronavirüs salgınından etkilenenlere de yardımlarıyla destek olmuştur. Kızılay, hain 15 Temmuz kalkışmasını da bir 'beşeri afet' olarak değerlendirmiş ve milletine destek için tüm gücünü ortaya koymuştur.

"Kan hizmetleriyle dünyaya örnek"

1957 yılında kan merkezlerini kurmaya başlayan ve 2005 yılında Güvenli Kan Temini programını hayata geçiren Kızılay, ülke geneline yayılmış hizmet birimlerinde görevli yaklaşık 4 bin personel ile 300 noktada kan bağışı alıp, her gün yaklaşık 1500 hastanenin kan bileşeni ihtiyacını tamamen gönüllülerden aldığı kan bağışları ile karşılamaktadır. İlik nakli ve kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için de 2013 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğiyle Türkök Projesi yürütülmektedir. Koronavirüs salgınında immün plazma bağışları ile hastaların tedavisine destek olan Kızılay, kandan elde edilen ilaçların ülkemizde üretimi sürecine de katkı sağlamaktadır.

"Operasyon gücüyle bölgesinde lider"

Kurulduğu ilk günden bu yana bilgi, deneyim ve operasyonel güç bakımından kendini donatan, insani yardım serüveninde baş aktör olarak yer alan Kızılay'ın, bugün Bölge Afet Yönetim, Afet Müdahale ile Lojistik Merkezleri, Acil Haberleşme Sistemleri, tam donanımlı haberleşme araçları ile olası bir afete en geç 2 saat içinde ulaşma kabiliyeti, yüzbinlere acil barınma ve beslenme imkanı verebilecek kapasitesi bulunuyor. Hayırseverlerin desteğiyle yapılan yardımlarla geçtiğimiz yıl 26 milyonu yurt içinde olmak üzere 37 milyon kişiye destek sağlamıştır.

"Yardımlar dünyaya uzanıyor"

Kızılay, yardım elini ülke sınırlarının dışına da uzatıyor. Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Güney Asya'dan Kafkaslar'a kadar dünyanın neresinde bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba gösteriyor. Bugün Gazze'de, Azerbaycan'da, Somali'de, Endonezya'da, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta ve daha birçok ülkede başarılı insani yardım operasyonu yürüten Kızılay'ın dünya genelinde 18 delegasyonu bulunuyor. Kızılay, yaklaşık 11 yıldır süren Suriye'deki çatışmalardan etkilenen milyonlarca kişiye desteğini sürdürmektedir.

"Hedef 2 milyon eğitilmiş gönüllü"

53 yıldır gönüllülerin desteği ile varlığını sürdüren Kızılay, geleceği için de gönüllüleri teminat olarak görmektedir. Çağın iletişim alt yapısından sonuna kadar yararlanan Kızılay, sosyal ağ özelliğini de taşıyan Kızılay Gönüllü Yönetim Sistemi gonulluol. org üzerinden iyilik yapmak isteyen gönüllüleri bir araya getirmektedir. Bunu aynı zamanda 2030 stratejisinde yer alan "Toplumsal Dayanıklılığı Güçlendirmek" programının bir parçası olarak ele almaktadır. 2021 yılında 2 milyon gönüllüye ulaşmayı hedefleyen Kızılay, eğitilmiş gönüllülerde daha fazla insana daha hızlı "iyilik" taşımayı amaçlamaktadır.

"Dijital Kızılay"

Bütün iş süreçlerini kurumsal otomasyon ile izlenebilir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Kızılay, Dijital Kan Bağış Otomasyonu, Afet Yönetim Sistemi Otomasyonu, Akıllı Depo Yönetim Sistemi, Doküman ve Arşiv Yönetim Sistemi Otomasyonu gibi sistemleriyle işlemlerini takip edecek. Yeni kurulacak Kızılay İletişim Merkezi de 24 saat hizmet verecek. Ülke genelindeki şubeleri, temsilcilikleri, yüz binlerce üyesi ve gönüllüsü ile Kızılay, tüm bu çalışmaları yardımsever halkımızdan teveccühü ile gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu vesileyle Kızılay'a destek olan milyonlarca iyi kalpli insana tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyorum. Milletin emanetini yerine ulaştırmak için gece gündüz çalışan gönüllü ve profesyonel tüm Kızılaycılar ile bizi bu yolda hep destekleyen başka fahri başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Devlet yetkililerimize şükranlarınızı sunuyorum. Tuba Duman

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Türk Kızılay 153. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor

Haziran, Kızılay, Türk, Rus, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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