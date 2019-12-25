Türk Kızılay 2020 hedeflerini belirledi - Son Dakika

Türk Kızılay, 2019 yılında yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini İstanbul'da düzenlediği bir basın toplantısıyla kamuoyuna paylaştı. 2020 hedeflerinin de açıklandığı toplantıda eğitime 130 milyon liralık doğrudan kaynak ayrıldığı aktarıldı. Toplantıda yeni ve modern çadır modeli olan Jeodezik Aile Çadırı'nın sahadaki avantajlarından bahseden Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "2020 yılında 2 alana odaklanacağız. Bir tanesi toplum temelli afet yönetimi diğeri de eğitime destek seferberliği. Toplum temelli afet yönetim seferberliğimizde bu dönemde yeni inovatif yenilikçi barınma sistemleri getirmeye çalışacağız. Eğitim seferberliğinde de ilk hedefimiz toplum temelli afet yönetimi için bir bilinç oluşturmak ve güvenli yaşam kültürünü topluma yaygınlaştırmak. Onun devamında maddi ve ayni desteklerimizle çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk Kızılay, 2019 yılında yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini İstanbul'da düzenlediği bir basın toplantısıyla kamuoyuna paylaştı. 2020 hedeflerinin de açıklandığı toplantıda eğitime verilen önem dikkat çekti. Türk Kızılay; toplumsal dayanıklılığı arttırmak üzere "Hedef 2030" stratejisinde yer alan iki alt başlık olan Toplum Temelli Afet Yönetim Seferberliği'ni ve Eğitim Seferberliği'ni 2020 yılında hayata geçiyor. Bu kapsamda hali hazırda devam eden faaliyetlerin arttırılarak daha dirençli bir toplum oluşturmaya katkı sağlanacağı belirlendi. Malatya'da kurulacak olan Afet Barınma Sistemleri Üretim Fabrikası ile yeni barınma modelleri geliştirecek olan Kızılay, toplumun afete hazır hale getirilmesi ve afetten korunma bilinci oluşturmak noktasında da eğitimlerini arttıracak. Yaşam Boyu Eğitim Seferberliğiyle de burslardan, okul ihtiyaçlarını karşılamaya, ilk yardım eğitimlerinden e-öğrenme platformu oluşturulmasına kadar pek çok noktada hizmet verilecek.

"2020 YILINDA HİZMETLERİMİZİ 25 MİLYON KİŞİYE ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

İstanbul'da düzenlenen toplantıda 2019 yılında yürütülen Kızılay'ın insani yardım faaliyetleri noktasında gelinen aşamayı anlatan Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, "İnsani yardım ordumuzu güçlendirerek hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizi, 158 şubemiz, 9 bölge afet operasyon merkezimiz, 174 temsilciliğimiz, 20 yerel afet operasyon merkezimiz, onbinlerce üyemiz, 18 bölge kan merkezimiz, 120 bin gönüllümüz, 68 kan bağış merkezimiz, 152 üniversite topluluğumuz, 16 toplum merkezimiz, 10 bin 257 çalışanımızla, aşevlerimiz, huzurevlerimiz, öğrenci yurtlarımız, hastanelerimiz, sevgi butiklerimiz ve sunumda gördüğünüz hepsini tek tek sayamayacağım birimlerimizle gerçekleştirdik" dedi. Kızılay'ın her geçen yıl hizmet ulaştırdığı, temas ettiği kişi sayısının artırdığını vurgulayan Genel Başkan Kınık, "2018 yılında 21 milyon 200 bin kişiye milletimizin bize emanet ettiği bağışlarla yardım ulaştırmıştık. 2019 yılında bu rakam 22 milyon 300 binlere ulaştı. 2020 yılında da hizmetlerimizi 25 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadesinde bulundu.

"2020 YILINDA EĞİTİME YAKLAŞIK 130 MİLYON LİRALIK DOĞRUDAN NAKİT BİR DESTEK AYIRIYORUZ"

Kızılay'ın, dağınık olarak verdiği bursların 'Kızılay Bursları' adı altında kurumsallaştırma kararı alındığını dile getiren Kınık, "2019'da şubelerimiz vasıtasıyla 22 bin 156 öğrenciye değişen oranlarda ama toplamda 19,6 milyon TL burs verdik. 2020 yılında lisans ve lisansüstü eğitim gören, desteklenmesi gereken 10 bin öğrencimize toplamda 40 milyon TL burs vereceğiz. Sabit bir tutar değil, eğitimin gerektirdiği değişkenlikte bir tutar olacak. Sonraki yıllarda bunu lise ve daha alt sınıflara da yaymayı planlıyoruz. 'Merhaba okul' desteğini kapsamında eğitim yılının başında bir defaya mahsus olmak üzere 100 bin aileye eğitim desteği vereceğiz. Çocuklarımızın okula hiçbir eksiği olmadan başlamasını istiyoruz. Geleneksel olarak yaptığımız kırtasiye, kıyafet gibi destekleri de 2020'de artıracağız. Toplamda 7 milyon lira tutarında ayni destek sağlamayı planlıyoruz. Eğitim seferberliği kapsamında buradaki desteklere ilave olarak özel eğitim sınıflarının teşkili gibi diğer desteklerimizle birlikte 2020 yılında eğitime yaklaşık 130 milyon liralık doğrudan nakit bir destek ayırıyoruz. Özellikle dezavantajlı bölgelerdeki kız çocuklarımızın eğitime kazandırılması için çok boyutlu desteklerimizden biri de Kızılay burslarımız olacak" diye konuştu.

"KÜÇÜK MÜDAHALELERLE KURTARILABİLECEK HAYATLARIN ARAMIZDAN AYRILMASINA SON VERMEK İSTİYORUZ"

Kızılay'ın ana faaliyetlerinin başında afete müdahale geldiğini belirten Kınık, "2020 yılında odaklanacağımız alandan birisi de toplum temelli afet yönetimi. Bu iki çalışma için afetlere hazır bir Türkiye, afetlere hazır bireyler ve afetlere hazır bir toplum için müdahale kapasitemizi ve hazırlık kapasitemizi artırıyoruz. Mevcut kapasitemiz yaklaşık 16 bin 500 palettir. Buna bir bu kadar daha ekliyoruz. Yaklaşık 32 bin palet kapasiteye erişiyoruz. Ülke geneline bu yaygınlığı sağlayabilmek adına da alt depolar ve Kızılay şubelerinde oluşturulacak olan depolar, şehir bazlı lojistik merkezleriyle beraber ülke genelinde hem sosyal hizmet hem afet lojistik kapasitemizi artıracağız. Bunun ilk hamlesini 2020 yılında gerçekleştiriyoruz. İki tane de yurt dışında depolama kapasitemiz olacak. Biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, diğeri de Gürcistan'da olacak. Hali hazırda Sofya Bulgaristan'da ve Kuzey Irak Erbil'de de afet bölgesel depolarımız bulunmakta. Yaklaşık 200 bin kişilik barınma kapasitemiz aynı anda ülkede 200 bin kişiyi barındıracak kapasitemizi şu anda mevcut tutuyoruz. Buna çok kısa bir süre içerisinde 75 bin kişilik modüler barınma ünitesi eklenecek. Biz Kızılay olarak daha az afete müdahale etmemizin yolunun Güvenli Yaşam kültürünün içselleştirilmesinden geçtiğini biliyoruz. Bu anlamda özellikle öğrencileri güvenli yaşam konusunda eğitiyoruz. 2019 yılında 816 bin 234 kişiye çeşitli başlıklarda eğitimler verdik. Doğrudan sertifika eğitimi vermemiş olsak bile çeşitli mecralarla ulaştığımız kişi sayası ise 6 milyon 156 bin oldu. 2020 yılında sertifikalı eğitim sayısını 2 milyon 175 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. 2019 yılında 30 ilk yardım merkezimizde 13 bin 468 kişiye sertifikalı eğitim, 17 bin 300 kişiye akran eğitimi 18 bin 805 kişiye ise uzaktan eğitim verdik. 2020 yılında ilk yardım eğitim merkezi sayımızı 45'e çıkartacağız ve eğitim vereceğim kişi sayısı da bu oranda, yani yüzde 50 oranında artacak. Küçük müdahalelerle kurtarılabilecek hayatların aramızdan ayrılmasına son vermek istiyoruz" dedi.

"JEODEZİK AİLE ÇADIRLARI GİBİ FARKLI ÇADIR MODELLERİNİ DE ENVANTERİMİZE EKLİYORUZ"

Yeni ve modern çadır modeli olan Jeodezik Aile Çadırı hakkında da bilgi veren Kınık sözlerine şöyle devam etti: "Bu çadırlar hava şartlarına özellikle rüzgara daha dayanıklı, akıllı metal alüminyum teknolojileriyle güçlendirilmiş, yüzde yüz sentetik ve eskidiğinde tekrar geri dönüştürülebilir bir malzemeden üretilmiş. Klasik afet çadırlarımız 16 metrekarelik afet çadırlarımız yaklaşık 85-90 kilo kadardı, onlar pamuklu ürünler ve keçe iç yapısıyla oluşmuştu. Bu çadırlar yaklaşık 48 kilo kadar, 0.2 metreküp gibi bir hacimle yer kaplıyorlar ve daha hızlı kuruluyorlar. Klasik afet çadırlarımız onlar en ağır iklim koşullarına dayanacak şekilde üretiliyordu, farklı iklim bölgeleri ve farklı mevsimlerde farklı çadır ihtiyaçlarımız doğuyor. Dolayısıyla bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için de burada gördüğünüz jeodezik aile çadırlarımız gibi farklı çadır modellerini de envanterimize ekliyoruz. Dünyada da çadır fabrikası olan 2 ulusal dernekten biriyiz. Dünyanın en büyük afet çadırı üretme kapasitesine sahip atölyelerimiz var. Bu sayede hem milli kapasitemize destek oluyoruz hem de bunu yurt dışına ihraç ediyoruz. BM'ye, Uluslararası Göç Örgütlerine, Uluslararası Kızılay Kızılhaç Hareketine bunları ihraç ediyoruz ve ülkemize de gelir elde etmiş oluyoruz. 1 Kasım 2020'de Malatya'daki afet barınma sistemleri fabrikamızın kurdelesini keseceğiz ve üretime başlayacağız."

"2020 HEDEFİMİZ 81 ÜLKEDE 8.5 MİLYON KİŞİYE MİLLETİMİZİN EMANETLERİNİ ULAŞTIRMAK"

Kızılay olarak faaliyetlerin önemli bir bölümünün de yurt dışında yapılan çalışmaların oluşturduğunu belirten Kınık, "Milli bayrağımız ile Kızılay hilalimizi birlikte dalgalandırmak bize onur veriyor. Hali hazırda yurt dışında 15 daimi delegasyonumuz bulunuyor. 2020 yılında delegasyon sayımızı 19 ülkeye çıkartacağız. Etiyopya, Libya, Batı Afrika ve Orta Asya delegasyonlarımızla ülkemizin iyilik hareketini daha fazla coğrafyaya taşıyacağız. 2019 yılında 71 ülkede çalıştık ve 7.9 milyon kişiye yardım ulaştırdık. 2020 yılında hedefimiz 81 ülkede 8.5 milyon kişiye milletimizin emanetlerini ulaştırmak. 2011 yılından günümüze kadar yurt içindeki misafir kardeşlerimize çadırdan, battaniyeye, hijyen malzemesinden kıyafete kadar bir dizi başlıkta 296 milyon liralık yardım ulaştırdık. Çalışmalarımızın ağırlıklı bölümünü ise Suriye içindeki ihtiyaç sahipleri oluşturdu. Suriye içine söz konusu süre içinde yaklaşık 50 bin TIR'lık yardım ulaştırdık. Sınır ötesine yaptığımız yardımlar 5 milyar 780 milyon lirayı geçti" ifadesini kullandı.

(Murat Horoz/İHA)