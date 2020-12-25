Türk Kızılay 2020 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı (1) - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 2020 yılına ilişkin çalışmaları değerlendirirken, "Yurt içinde aldığımız bağışlarla 645 milyon 265 bin 965 TL, yurt dışında da 189 milyon 11 bin 104 TL olmak üzere toplam 834 milyon 277 bin 69 TL karşılığında bir insani yardımı 2020 yılında insanlık için ulaştırdık." dedi.

Türk Kızılay İstanbul Sütlüce Yerleşkesinde yapılan "2020 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı"nda Kınık, 2020'nin daha çok hüzünleriyle hatırlanacak bir yıl olduğunu, senenin hem Türkiye'yi hem dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını gölgesinde geçtiğini anlattı.

Türk Kızılay'ın devletine destek ve milletine hizmet için var olan ulusal bir cemiyet olduğunu dile getiren Kınık, ulusal yardımların yıl içinde 26 milyon 16 bin 591 kişiye ulaştığını kaydetti.

Kınık, söz konusu kişilere 645 milyon 265 bin 965 liralık insani destek sağladıklarını, bunu yaklaşık 11 bin 390 profesyonel çalışan ve 125 bin 820 aktif gönüllünün desteğiyle başardıklarını söyledi.

Toplam yardımların çoğunluğunun yurt içindeki vatandaşlara yapıldığını aktaran Kınık, şöyle konuştu:

"Yurt içinde yaklaşık 2,5 milyon sığınmacıya düzenli destek sağladık. Bunların yarıdan fazlası kadın ve çocuk. Yurt dışında da 60'a yakın ülkede 8 milyon 250 bin insana insani yardım ulaştırdık. 2020 yılında toplam 37 milyon 766 bin 591 insana bugüne kadar yardım ulaştırdık, insani destek sağladık. Yurt içinde aldığımız bağışlarla 645 milyon 265 bin 965 TL, yurt dışında da 189 milyon 11 bin 104 TL olmak üzere toplam 834 milyon 277 bin 69 TL karşılığında bir insani yardımı 2020 yılında insanlık için ulaştırdık. Toplam bütçemizin içinde insani yardım için harcanan pay oranı yüzde 86. Yüzde 86'lık bir performansla yaklaşık 38 milyon insana yaklaşık 840 milyon liralık bağış ve insani yardım ulaştırdık.

Sosyal yardımlarımızı çok farklı boyutlarda ülkemizdeki ihtiyaç sahibi olan kesimlere bu anlamda ulaştırıyoruz. Nakdi yardımlarımız yaklaşık 800 bin insana yaklaşık 79 milyon liralık bir yardım, gıda yardımlarımız 11 milyon kişiye, kurban konservelerimiz de yaklaşık 2,9 milyon kişiye, 310 bin kişiye yaklaşık 48 milyon liralık giysi yardımları ki bunlar okul çağındaki yavrularımızın giysilerinden tutun, dünyaya yeni gözlerini açmış bebeklere verdiğimiz sevgi bohçalarımızla ya da düğünlerine, evliliklerine hazırlanan çiftlere verdiğimiz desteklerle beraber yaklaşık 310 bin 866 kişiyi bağışçılarımız bu anlamda giyindirmiş oldular. Kovid-19 sürecinde ciddi bir hijyen ve kişisel koruyucu ekipman desteği sağladık. Bu anlamda da yaklaşık 2,8 milyon insana ulaştık."

Türkiye'de ağırlıklı olarak köylerde olmak üzere çok sayıda yangın meydana geldiğine dikkati çeken Kınık, bu kapsamda zarar gören 2 bin 394 haneye Türk Kızılay ekiplerince destek verildiğini ifade etti.

Türk Kızılay beslenme ve barınma kapasitesi arttırıyor

Türk Kızılay'ın pandemi sürecinde 288 öğrenci yurdunda kalan yaklaşık 100 bini aşkın vatandaşa 5 milyon 900 bin öğün yemek ulaştırdığını aktaran Kınık, şöyle devam etti:

"23 aşevimizle yaklaşık 22 bin 189 kişiye her gün öğünlerini, sıcak yemeklerini ulaştırdık. Eğitim desteklerimiz oldu. Yaklaşık 22 bin 815 öğrencimize 2020 yılında 20 milyon lirayı aşkın eğitim ve burs desteği sağladık. 42 bin 500 öğrencimize kırtasiye desteği sağladık. Özellikle pandemi nedeniyle uzaktan eğitime erişimi olmayan yaklaşık 2 bin yavruma bilgisayar, ülke genelinde 27 okuldaki özel sınıfların tefrişatı, 5 okulun tadilatına destek verilmesi gibi eğitime desteklerimiz oldu.

Yaklaşık 7 milyon 204 bin kişiye ülkemizde kişisel koruyucu ekipman desteği sağladık. 200'ü milli solunum cihazını bu anlamda bağışçılarımızdan aldığımız destekle hastanelerimize ulaştırdık. 50 bini aşkın vatandaşımıza farklı sağlık ve engelli vatandaşlarımıza da tıbbi medikal sosyal destek sağlamış olduk. İnsani yardımlarımızın, sosyal yardımlarımızın yanında en temel görev alanlarımızdan olan afet noktasında da çalıştık. 2020 yılındaki barınma kapasitemiz yaklaşık 211 bin kişiydi, 2021 yılında barınma kapasitemizi 250 bine çıkartıyoruz. Türkiye afet müdahale planı çerçevesinde barınma sorumluluğu birinci anlamda AFAD'a aittir. Kızılay, AFAD'a destek kapasitesi tutmaktadır. Yine beslenme kapasitemiz olarak da 427 bin 600 kapasitemiz bulunmakta, bunu 2021 yılında 613 bin 300'e çıkarıyoruz."

Kınık, ülke genelinde aşevi sayısını 2021'de 23'den 29'a çıkaracaklarına, 32 mobil aşevi sayısını da 25 yeni mobil aşevi dahil edeceklerine işaret etti.

İnsani yardım depolama transfer kapasitesini de arttıracaklarına değinen Kınık, "2020 yılında 20 bin 455 palet olan kapasitemizi yeni kurulacak olan Manisa, Hatay, Elazığ ve İstanbul'daki çift lojistik merkezimizle beraber 36 bin 265 palet sayısına ulaştırıyoruz. 29 lojistik merkez, buna 5 yeni lojistik merkezimiz ekleniyor. 12 afet müdahale merkezimiz ve 5 bölge afet yönetim merkezimizle beraber büyük bir insani yardım ve afet lojistik alanı ülkemizin hizmetine kapasitesini arttırarak sunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'de her 8 vatandaşımızdan birisi Kızılay'ımızın gönüllü bağışçısıdır"

Kınık, kan bağışı verilerine ilişkin de şunları söyledi:

"Kızılay Kan Bankasına kayıtlı 10 milyon 776 bin 336 çok kıymetli bağışçımız bulunmakta. Şunu gururla söyleyebilirim ki Türkiye'de her 8 vatandaşımızdan birisi Kızılay'ımızın gönüllü bağışçısıdır. Bu gerçekten çok büyük bir oran. Bu oranın yaklaşık yüzde 40'ı düzenli olarak kan bağışlamaktadır, yani birden fazla kez kan bağışında bulunmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 300 noktada 67 kan bağışı merkezi, 69 kan alma birimi ve 170 seyyar kan alma ünitesi bulunmakta. Bunların sayılarını özellikle kan alma birimini 75'e, kan bağış merkezimizin sayısını da 69'a çıkartıyoruz. Bu 300'e aşkın noktada her gün değerli bağışçılarımızın kanlarını alıyoruz.

2020 yılında bugüne kadar 2 milyon 370 bin 912 ünite kan bağışı alındı. Bu bağışlarla 3 milyon 693 bin 790 hastamız şifa buldu. Bu gerçekten çok büyük bir başarıdır. Dünyanın en güvenli kan tedarik sistemi ve kan bankacılığıyla değerli bağışçılarımızın kanları ihtiyaç sahipleriyle ülke genelindeki 1500'ü aşkın hastane ile her gün buluşmaktadır. 2021 yılı hedefimiz ise yaklaşık 3 milyon ünite kan, yaklaşık 5 milyon ünite kan bileşeni şeklindedir."

Bir taraftan kapasiteleri bir taraftan da kaliteyi artırdıklarını anlatan Kınık, Avrupa'daki kan ve plazma ürünlerinin güvenliğini ve kalitesini denetleyen kuruluşun Kızılay'ı ve özellikle plazmayla ilgili sürecin Avrupa standartlarına uygunluğunu kontrol ettiğini, bunun hem işlerini sayısal anlamda bağışçılarla beraber iyi yaptıklarını hem de kalite anlamında iyi bir noktada olduklarını kanıtladığını dile getirdi.

(Sürecek)