Türk Kızılay, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Türkiye Gönüllülük Ödülleri törenini gerçekleştirdi

2021 yılını "Gönüllülük Yılı" ilan eden Kızılay, ilk kez düzenlediği Türkiye Gönüllülük Ödülleri kapsamında, kahramanı oldukları iyilik hikayeleriyle toplumda fark yaratarak gönüllülük hareketinin parçası haline gelen 20 iyiliksever adaya ödüllerini dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yayınladığı mesajda gönüllülüğü teşvik eden Kızılay'a teşekkürlerini iletti.

Gönüllü ağını ve hizmetlerini yaygınlaştırmak, iyilik hareketinin neferlerini daha da arttırmak amacıyla çalışmalarını büyük bir özveriyle yürüten Kızılay, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında 3 bin kişinin katılımıyla Haliç Kongre Merkezinde organize ettiği Türkiye Gönüllülük Ödüllerini sahiplerine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gönüllülük Günü'nde Kızılay'a Anlamlı Mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle Türk Kızılay tarafından düzenlenen Türkiye Gönüllülük Ödülleri törenine mesaj gönderdi.

Erdoğan, "Kurulduğunda bugüne "gönüllülük" esasıyla faaliyetlerini yürüten Türk Kızılay'ımız ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanında olarak nice yaralar sarmıştır. Türk Kızılay'ın 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle düzenlediği "Türkiye Gönüllülük Ödülleri" programının, başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun bütün fertlerini iyilikte yarışmaya ve gönüllü olmaya teşvik edeceğine inanıyorum. Türkiye Gönüllülük Ödüllerini almaya hak kazanan gönüllülerimizi kutluyor, "iyilik hilalimiz" Türk Kızılay'ın çalışanlarına, gönüllülerine ve destekçilerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Genel Başkan Kınık: Bu işe gönül verenler olmazsa biz bu işi yapamayız Türkiye Gönüllülük Ödüllerinde konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Sevgili Kızılay ailem, sevgili gönüllüler, gönlü olduğunun farkına varanlar, gönlünü iyilikle dolduranlar, bu iyiliği başkasının gönlüne taşıyanlar, başkasının derdiyle dertlenenler, insanların acısını dindirmeye gayret edenler, yolda kalmışa yoldaş olanlar, Dünya Gönüllüler Gününüz kutlu olsun. Gönül bir mekandır ama kalpten geniştir, gönül bir duygudur ama aşktan özgedir, gönül bir eylemdir ama yardımlaşmadan daha büyüktür. Gönül biziz, biz gönüllüleriz. Gönüller, gönüllerle buluşuyor ve o gönüller bir dağ oluyor: Gönül Dağı. Sizler o dağa sığınanlara yardım edenlersiniz. Her yıl 2. 5 milyon gönüllümüz kan bağış noktalarında hiç tanımadıkları insanların hayatlarını kurtarmak için bağış yapıyor. Biz bu kanları Türkiye'de 1500 hastaneye gönderiyoruz. Yıllık yaklaşık 6 milyon insan bu kanlarla hayata tutunuyor. 11 milyon vatandaşımız kan bankasına, 800 bin vatandaşımız ise TÜRKÖK'e kayıtlı. Biz ihtiyaç sahipleriyle yardımseverler arasında bir köprüyüz. Bu işe gönül verenler olmazsa biz bu işi yapamayız. Sizsiz olmaz, sensiz olmaz" ifadelerine yer verdi. Ilk olarak BM Genel Kurulunun, 1985 yılında, gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı arttırmak amacıyla kutlanmaya başlanan Dünya Gönüllüler Günü'nde, gönüllü gücüne vurgu yapan Kızılay, bugün itibarıyla 81 ilde gençlik, kadın ve engelsiz teşkilatlanmasını tamamlamış durumda.

"Kızılay'ın gönüllü ordusu 180 bin kişiye ulaştı"

4 Aralık 2020 yılında kullanıma açılan Gönüllü Yönetim Sistemi "gonulluol. org" sayesinde afet ve acil durum, çevre, kan bağışı ve gençlik gibi alanlarda var gücüyle çalışan Kızılay, bu zamana kadar 11 binin üzerinde gönüllü görevi açtı. Dünyada alanında örnek olan sistem üzerindeki kayıtlı 180 bin gönüllüsüyle 2020-2021 yıllarında yaşanan deprem, sel, orman yangını ve pandemi gibi tüm afetlerde destek veren Kızılay, ödül töreni kapsamında hem kendi gönüllüleri hem de Türkiye'nin dört bir yanındaki iyilikseverler arasından belirlediği, içerisinde birçok kurum, kuruluş ve vatandaşın yer aldığı 20 adaya ödüllerini verdi.

"İyilik Hikayeleriyle Kalplere Dokunan Gönüllüler"

Kızılay hem kendi gönüllüleri hem de Türkiye'nin dört bir yanındaki iyilikseverler arasından belirlediği, içerisinde birçok kurum, kuruluş ve vatandaşın yer aldığı 20 adaya ödüllerini teslim etti. Ödül verilen kurum ve kuruluşlar arasında; Kan Ligi birincisi Galatasaray, afetlerde Kızılay'ın faaliyetlerine gönüllü olarak destek olan TV programı Masterchef, gönüllülük çalışmalarını akademik alanlarda destekleyen İstanbul Üniversitesi ve insani yardım ve gönüllülük konularında destek veren Halkbank yer aldı. Ödül verilen vatandaşlar arasında ise; sosyal medyada Kızılay görünürlüğüne katkı sağlayan Burak Özdemir (CZN Burak), 10 gün boyunca Bozkurt selinde görev alan 15 yaşındaki zihinsel engelli Yusuf Rençber, Sivas'ın Akıncılar ilçesi Elibüyük köyünde 15 yılda 22 bin fidan dikmeyi başaran 71 yaşındaki Selim Petek, İzmir depreminde evleri yıkılmasına rağmen Anı Çadırı çalışmalarına gönüllü olarak katılan Emrah Apartmanı sakinleri Öykü ve Umut Afacan, Darülaceze'de 15 yıldır yaşlı ve hasta kadınların saç kesim ve kişisel bakımlarını yapan 60 yaşındaki Sevim Zenge, kanseri 3 kez yendikten sonra lösemi hastası Bera ve Mihrimah'a gönüllü anne olan Çiçek Akçay, Bozkurt selinde kurduğu ip sistemiyle 30 Kuran kursu öğrencisini kurtaran emekli Astsubay Turhan Tekin yer aldı. Kızılay ailesi içerisinde de gönüllülük çalışmalarıyla kalpleri ısıtan şube, temsilcilik ve teşkilatlar ödüllendirildi. İhtiyaç sahibi bir aileye gönüllü inşaat ekibiyle ev inşa eden Van/ Muradiye Temsilciliği ile Kızılay Ailesi Gönüllülük Başarı Ödüllerine layık görülen Kızılay Nevşehir Şubesi ve Genç Kızılay Teşkilatı, Diyarbakır Kızılay Kadın Teşkilatı, Kızılay Çukurova Şubesi, Kızılay Urla Temsilciliği ve Kızılay Erzincan Şubesi törende yerini aldı. Fatih Çetinkaya

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