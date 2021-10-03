Üye Girişi
Türk Kızılay, 50 yıl önceki yetim kampına katılanları tekrar buluşturdu - Son Dakika

Türk Kızılay, 50 yıl önceki yetim kampına katılanları tekrar buluşturdu

03.10.2021 20:05
Türk Kızılay, 50 yıl önceki yetim kampına katılanları tekrar buluşturdu, System.String[]

Türk Kızılay, 50 yıl önce kurumun gençlik kamplarında "kamp kardeşi" olan yetimleri bir araya getirdi.

Türk Kızılay, 50 yıl önce kurumun gençlik kamplarında "kamp kardeşi" olan yetimleri bir araya getirdi.

Kızılcahamam Çamlıdere'deki Çamkoru Gençlik Kampı'nda 50 yıl önce birlikte kamp yapan yetim çocuklar, Türk Kızılay etkinliğinde buluşarak hasret giderdi. Buluşmaya Ankara'nın yanı sıra başka illerden ve yurt dışından 82 kişi katıldı.

Burada AA'ya açıklama yapan Türk Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, etkinliğe katılanların hatıralarını dinlerken göz yaşlarını tutamadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Allah kimseyi ailesiz, annesiz, babasız bırakmasın, sevgisiz bırakmasın. İşte devlet burada kendini gösteriyor. Hele sevgi dolu bir devletse, merhamet dolu, vicdan dolu bir devletse... İstiyoruz ki doğumdan itibaren insanlar hep mutluluklarla dolu geçirsinler hayatlarını. Herkesin hayatı aynı düzeyde gitmiyor, aynı güzellik ve rahatlıklarla gitmiyor. Bu tip problem yaşayan her yaş grubundan insana devletin hamilik yapması, sahip çıkması, onlara annelerini, babalarını aratmaması gerçekten işin insani bir boyutu."

50 yıl önceki kampa katılan Ayhan Yüzübenli ise yetiştirme yurtlarında 12 yıl geçirdiğini belirterek, ardından ODTÜ'den mezun olduğunu ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunda çalıştığını söyledi.

Türk Kızılay'ın önemine değinen Yüzübenli, "Size ulaşmak isteyen bir kişi dünyanın öbür ucunda bile olsa bir şekilde geliyor sizi buluyor. Ama size ulaşmak istemeyen bir kişi teyzeniz bile olsa birkaç durak ötede bile olsa size ulaşamıyor. İşte Kızılay'ın kıymeti asıl o zaman anlaşılıyor" dedi.

Katılımcı Talat Akbulut da 50 yıl önce farklı yetiştirme yurtlarından çocukların kampta kaynaştıklarını aktararak, "Bugün benim için çok özel bir gün, doksana yakın kardeşimle bir aradayım. Çok duygulandım. Çok mutlu bir gün geçiriyorum." diye konuştu.

Türk Kızılay'ın kendisi için sadece üzerinde hilal olan beyaz bir çadırdan ibaret olmadığını belirten Akbulut, "Kızılay garibanın ekmeğidir, kimsesizlerin kimsesidir, çadırın içerisinde üşüyene sobadır, acıkana ekmektir veya bir çocuğa biberonudur, bir yaşlıya battaniyedir." ifadelerini kullandı.

Bir diğer katılımcı emekli hava astsubayı Sebahattin Ünal ise doğumundan 18 yaşına kadar devlet yurtlarında büyüdüğünü dile getirerek, şunları söyledi:

"Bizler devletin olanakları sayesinde ayakta kaldık. Belki anamız babamız yoktu, ailemizden kimse yoktu ama biz, bütün yurt çocukları hepimiz bir aileydik. Gerçekten de Kızılay öksüz, yetim, fakir, mağdur olan ailelerin destekçisidir. Bizler hayata atılırken hiçbir zaman geçmişte yaşadığımız olumsuz olayları düşünerek atılmadık. Biz bu vatan bize ne verdiyse, biz de bu ülkeye bir şeyler vermek istedik. Onun için hep ayakta kaldık. Kızılay iyi ki var."

Çamlıdere, Kızılay, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, 50 yıl önceki yetim kampına katılanları tekrar buluşturdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzleyenler nefesini tuttu! İşte büyük timsahın küçük timsahı tek lokmada yuttuğu anlar 19:49 İzleyenler nefesini tuttu! İşte büyük timsahın küçük timsahı tek lokmada yuttuğu anlar Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi 19:36 Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki! Oyuna alınmayınca sinirden çılgına döndü 19:08 Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki! Oyuna alınmayınca sinirden çılgına döndü
Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti 18:20 Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler 18:03 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler 3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti 17:32 3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak 17:25 Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak 17:13 "İstenmeyen gelin" olduğu iddia edilen Hadise, sevgilisinin kardeşinin nişanına çiçek gönderdi

Son Dakika Haberleri
18:25 İtalya'da düşen özel uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti
18:20 45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi
18:19 Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti
18:16 Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı
18:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021
18:02 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler
18:01 Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
17:24 Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak
17:15 Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa'ya gol atan Gustavo için şaşırtan yorum yorum: Canım acıyordu
17:11 Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu
Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı         
20:05
Ali Koç, Kasımpaşa galibiyeti sonrası Beşiktaş'ı bombaladı: Bizi bulaştırmasınlar bu işe Ali Koç, Kasımpaşa galibiyeti sonrası Beşiktaş'ı bombaladı: Bizi bulaştırmasınlar bu işe         
19:40
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi 45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi         
18:21
Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı         
18:17
Takla atan kamyonet bir aileyi parçaladı! Baba ve oğul öldü, anne hayatta kalma mücadelesi veriyor Takla atan kamyonet bir aileyi parçaladı! Baba ve oğul öldü, anne hayatta kalma mücadelesi veriyor         
17:41
ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu         
17:30
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu         
17:11
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun         
10:28
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 20:11:16. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Kızılay, 50 yıl önceki yetim kampına katılanları tekrar buluşturdu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement