Türk Kızılay'a rekor bağış - Son Dakika

Türk Kızılay'a rekor bağış

11.04.2021 22:43
Türk Kızılay'a rekor bağış, System.String[]

Türk Kızılay tarafından ramazan ayına özel çevrim içi ve interaktif olarak düzenlenen "Teşekkür ve Dayanışma Programı"nda hayırseverler toplam 51 milyon 185 bin 706 TL bağışta bulundu.

Türk Kızılay tarafından ramazan ayına özel çevrim içi ve interaktif olarak düzenlenen "Teşekkür ve Dayanışma Programı"nda hayırseverler toplam 51 milyon 185 bin 706 TL bağışta bulundu.

Türk Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınla izleyicilere ulaşılan programda hayırseverlerin ve gönüllülerin bağış ve destekleri alındı.

Programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, geçen yıl 2,5 milyon insanın, 6,5 milyon kez yardımlarını Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını dile getirdi.

Kızılay'ın 10,5 milyon kan bağışçısı bulunduğunu, her sene 3 milyon kanın Kızılay'a bağışlandığını anlatan Kınık, Türk Kızılay'ın 800 bin kök hücre bağışçısı olduğunu söyledi.

Ramazanda kan bağışı devam edecek

Kovid-19 nedeniyle kan bankacılığının biraz azaldığını ancak Kızılay olarak çağrı yaptıklarında karşılayamama durumunun yaşanmadığını aktaran Kınık, Türkiye'nin 300 noktasında kan bağışı birimlerinin yer aldığını, ramazan ayında iftar ve sahur saatlerine göre yapılacak düzenlemeyle kan bağışlarının devam edeceğini söyledi.

44 seyyar aşevi hizmet verecek

Ramazan ayında aşevlerine yapılacak desteklerin de çok önemli olduğunu dile getiren Kınık, "Seyyar aşevlerimize ramazan boyunca yapılacak destekler çok önemli. Çünkü aşevlerinden destek verdiğimiz insanlar ağırlıklı olarak evinde yemek pişiremeyen, kendi ihtiyacını gideremeyen insanlar. Aşevlerimiz aracılığıyla o insanlara 2,5 milyon öğün iftar yemeği ulaştıracağız. 44 seyyar aşevimiz, özellikle büyük şehirlerimizdeki hastanelerin acillerinde hizmet verecek ramazan boyunca iftarlarda. 'kızılay.org.tr' üzerinden yapacağınız bağışlarla aşevlerimizdeki ocaklarımızın kaynamasını sağlayabilirsiniz." dedi.

Gece sonunda yapılan 51 milyon 185 bin 706 liralık bağışın tamamının, büyük sorumluluk olduğunun bilincinde olduklarını ifade eden Kınık, şöyle devam etti:

"Bu bağışların tamamının ihtiyaç sahiplerine en verimli şekilde ulaştırılması gerektiğini biliyoruz. Kızılay'ın bütün paydaşları, sizin emanetlerinizin her kuruşunu kutsal bir emanet bilecek. Teveccühünüzün ne kadar yüce olduğunu, buna nasıl mazhar olduğumuzu görüyoruz ve Allah'a hamd ediyoruz. Bu güvenin boşa çıkmaması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğimize söz veriyoruz. Yola çıkarken 20 olur mu dedik 30 olsun dedik. 50'yi de aşırdınız bize bu büyük bir güven."

İsmini vermek istemeyen bir hayırsever, 15 milyon liralık bağışta bulunarak gecenin en yüksek bağışını gerçekleştirdi.

Yayın başında hedeflenen 30 milyon TL'lik bağış tutarı, yoğun talep üzerine yüzde 171 oranında gerçekleşerek 51 milyon 185 bin 706 TL'ye ulaştı.

Türk Lirası, Kızılay, Ramazan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'a rekor bağış - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı Emniyet, İstanbul ile yurt dışındaki 2 şehrin uyuşturucu kullanımının karşılaştırıldığı haberleri yalanladı Emniyet, İstanbul ile yurt dışındaki 2 şehrin uyuşturucu kullanımının karşılaştırıldığı haberleri yalanladı İngiltere'de koronavirüse bağlı son 7 aydaki en düşük can kaybı! Sadece 7 kişi vefat etti İngiltere'de koronavirüse bağlı son 7 aydaki en düşük can kaybı! Sadece 7 kişi vefat etti Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Yıkımı süren binada kızının çeyizini gören baba gözyaşlarına boğuldu, Bakan Kurum hemen müdahale etti Yıkımı süren binada kızının çeyizini gören baba gözyaşlarına boğuldu, Bakan Kurum hemen müdahale etti Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı

Son Dakika Haberleri
23:49
Ünlü spiker Tuğba Dural, NTV'den ayrıldı Ünlü spiker Tuğba Dural, NTV'den ayrıldı         
23:22
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş maçı sonrası veryansın: Bu 'VAR' niye var kardeşim Yılmaz Vural'dan Beşiktaş maçı sonrası veryansın: Bu 'VAR' niye var kardeşim         
22:50
Tamir etmek için otomobilinin altına giren adam, ezilerek yaşamını yitirdi Tamir etmek için otomobilinin altına giren adam, ezilerek yaşamını yitirdi         
22:19
Maça damga vuran pozisyon Ahmet Çakar'ı çıldırttı: İçine edeyim böylesi hakemliğin Maça damga vuran pozisyon Ahmet Çakar'ı çıldırttı: İçine edeyim böylesi hakemliğin         
21:54
Malatya Valiliği, 'Belediyenin Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi' iddialarına soruşturma başlattı Malatya Valiliği, 'Belediyenin Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi' iddialarına soruşturma başlattı         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi         
19:20
AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası         
18:19
Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük         
17:20
"Anne" diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu         
17:04
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü         
13:48
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek         
12:35
40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak         
11:53
"Bahar gelsin" diyen Hazar Ergüçlü, art arda sütyensiz pozlarını paylaştı         
10:46
Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı         
10:28
1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 23:49:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kızılay'a rekor bağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei