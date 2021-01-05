Türk Kızılay'a yabancı öğrencilerden destek - Son Dakika

Kütahya'da üniversite öğrenimi gören yabancı öğrenciler, Türk Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek oldu.

Kütahya'da, Uluslararası Öğrenci Derneklerine (UDEF) bağlı olarak faaliyet gösteren Haymeana Uluslararası Öğrenci Derneği üyeleri, Kızılay'ın Zafer Meydanı'ndaki kan bağışı tırına geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemi ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra bağış tırına giren öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak kan bağışında bulundu.

Dernek Müdürü Filistinli Naim Eyyubi, salgın nedeniyle yaşanan zorlukların giderilmesine destek olmak amacıyla yabancı öğrenciler olarak kan bağışında bulunmak istediklerini söyledi.

Kütahya'da 17 farklı ülkeden öğrencilerle kan bağışı yaptıklarını belirten Eyyubi, şunları kaydetti:

"Dernek olarak bünyemizde bulunan Suriye, Azerbaycan, Filistin, Somali ve Yemenli gençler başta olmak üzere uzak doğudan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar 17 ülkeden arkadaşlarımızla buradayız. İkinci vatanımız olarak kabul ettiğimiz Türkiye'nin ve Türk Kızılay'ın yanındayız. Belirli aralıklarla farklı ülkelerden öğrenci arkadaşlarımızla kan bağışımız devam edecek. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

Kan bağışının oldukça önemli olduğunu anlatan Somalili öğrenci Said Ahmet de kan bağışının hayat kurtardığını ve zaman zaman Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Yasir Salih ise kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu bildiğini ve bu bilinçle kan bağışında bulunduğunu ifade etti.