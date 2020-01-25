Türk Kızılay Aden'de yetimlere yardım dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki yetimlere 500 gıda kolisi ve 500 okul çantası dağıttı.

Aden'in Krater ilçesindeki Lütfi Cafer Eman Okulu'nda gerçekleştirilen dağıtıma, Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın ve Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Mali Müdürü Alican Budak da katıldı.

Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağıtımların Aziz Mahmud Hüdai Vakfı ile iş birliği içinde Yemen'in birçok kentinde yürütülen yardım çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Daha önce Lahic, Dali ve Taiz'deki yetimlere yardım yapıldığını belirten Budak, ilerleyen günlerde Hadramevt ve Marib'te de benzer çalışmaların yapılacağını aktardı.

Yemen Yardım Yüksek Komitesi Genel Koordinatörü Cemal Belfakih ise Türk Kızılay ve Türk halkına, ülkesine yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Türk Kızılay, Yemen Kızılayı ile iş birliği içinde 7 kentte 3 bin gıda paketi ve 3 bin okul çantası dağıtmak için 19 Ocak'ta kampanya başlatmıştı.